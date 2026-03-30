Боядисване на яйца: Как да постигнете мраморен ефект без химия

30 март 2026, 13:30 часа 0 коментара
Снимка: iStock
Мраморните великденски яйца са тенденция тази година. Това е един от начините за боядисване на яйца без изкуствени оцветители. Благодарение на прости съставки, които има във всяка кухня - люспи от лук и хибискус, яйцата придобиват дълбок, богат нюанс с уникални шарки. Ето какво включва необичайния метод на боядисване.

Боядисване на мраморни великденски яйца без химия 

За да боядисате яйцата по този начин, ще са ви необходими:

  • яйца
  • литър вода
  • една супена лъжица оцет 9%
  • 1/2 супена лъжица сол
  • люспи от жълт и червен лук
  • шепа чай от хибискус
  • лист бяла хартия
  • стари дамски чорапогащи или марля

Процес на боядисване на яйцата

Нарежете люспите от лука и хартията във всякаква форма, която желаете. Измийте яйцата. Накиснете ги във вода и след това притиснете парченцата люспи и хартията към черупката. След това увийте всяко яйце в парче чорапогащник или марля. Завържете го с конец.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Налейте вода в тенджера, добавете хибискуса, солта и оцета. Сложете яйцата. Варете няколко минути след като заври водата - в зависимост от това колко наситен искате да бъде цветът на яйцата.

Свалете от котлона и оставете яйцата да се охладят за 3-4 часа. След това извадете яйцата от чорапогащника или марлята. Можете внимателно да ги намажете с олио. 

Още народни методи за боядисване на яйца

За боядсване на яйца в синьо-зелен цвят ще ви трябва червено зеле, оцет, вода. След около 3–6 часа яйцата ще придобият окончателни си цвят.  За целта нарежете ситно 500 грама от зеленчука и го сварете в два литра вода. След това добавете три супени лъжици оцет към течността. За да постигнете деликатен син оттенък, накиснете яйцата в разтвора за три часа, като ги обръщате от време на време. За да постигнете наситен син оттенък, накиснете за 5–6 часа.

Може да боядисате червени яйца с помощта на цвекло.  За целта ще ви трябват две средни цвекла, оцет, вода. 

Настържете цвеклото, сложете го в тенджера, залейте с един литър вода, добавете една супена лъжица оцет и оставете да къкри 15 минути. След това поставете предварително сварените яйца в разтвора. За розов оттенък изчакайте 2-3 часа; за наситен цвят фуксия оставете цвеклото в разтвора за една нощ.

Таня Станоева
