Започва кандидатстването за двете бизнес академии на Kaufland България

Kaufland България отвори кандидатстването за две бизнес академии, които ще дадат шанс на студенти от цялата страна да се докоснат до реалната бизнес среда. Сезон 4 на Бизнес академия Kaufland – УНСС и новото издание на Kaufland Business Academy ще включат общо 20 участници, които ще получат практически знания от експерти в ритейла, възможност за стаж и стипендия от 1300 евро при успешно завършване.

Академиите са насочени към студенти от 3-ти и 4-ти курс и магистри и им дават възможност да преминат през задълбочено специализирано обучение в областта на ритейла, съчетано със стажантска програма в различни отдели на Kaufland. В новото издание ще бъдат включени 10 студенти от УНСС и още 10 участници от други университети в страната. Програмата ще се проведе в по-компактен и удобен формат през летните месеци юни, юли и август, като лекциите ще бъдат в Централния офис на компанията, а паралелно с тях участниците ще натрупат практически опит в реална работна среда.

Програмата включва специализирани обучения, практически задачи и работа с експерти от различни екипи в компанията. Стажантите ще преминат през обучения в Търговска дирекция, Човешки ресурси, ПР, Финанси и счетоводство, като финалното разпределение ще бъде съобразено и с интересите на самите участници. В рамките на академията за всеки студент са предвидени и по два филиални дни, които ще дадат допълнителен поглед върху работата на компанията в търговска среда.

Сред новите акценти в програмата са и допълнителни обучения, насочени към изграждането на ключови умения за професионално развитие, сред които бизнес етикет и личен бранд. Така участниците ще имат възможност не само да се запознаят в дълбочина с бизнеса на Kaufland, но и да развият практически компетентности, които ще им бъдат полезни в бъдещата кариера.

Резултатите от академиите до момента потвърждават устойчивия интерес към инициативата и нейната практическа стойност за младите хора. През учебната 2024/25 година в програмите на Kaufland България се включиха двойно повече студенти от университети в цялата страна, а общият брой на участниците през последните три години е близо 100 души. Повече от 30% от преминалите през академиите вече са започнали работа в компанията, което показва, че програмата успешно подпомага прехода от университетската среда към реалния бизнес.