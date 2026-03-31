Войната в Украйна:

Започва кандидатстването за двете бизнес академии на Kaufland България

31 март 2026, 12:35 часа 526 прочитания 0 коментара
Снимка: Кауфланд
Kaufland България отвори кандидатстването за две бизнес академии, които ще дадат шанс на студенти от цялата страна да се докоснат до реалната бизнес среда. Сезон 4 на Бизнес академия Kaufland – УНСС и новото издание на Kaufland Business Academy ще включат общо 20 участници, които ще получат практически знания от експерти в ритейла, възможност за стаж и стипендия от 1300 евро при успешно завършване.

Академиите са насочени към студенти от 3-ти и 4-ти курс и магистри и им дават възможност да преминат през задълбочено специализирано обучение в областта на ритейла, съчетано със стажантска програма в различни отдели на Kaufland. В новото издание ще бъдат включени 10 студенти от УНСС и още 10 участници от други университети в страната. Програмата ще се проведе в по-компактен и удобен формат през летните месеци юни, юли и август, като лекциите ще бъдат в Централния офис на компанията, а паралелно с тях участниците ще натрупат практически опит в реална работна среда.

Програмата включва специализирани обучения, практически задачи и работа с експерти от различни екипи в компанията. Стажантите ще преминат през обучения в Търговска дирекция, Човешки ресурси, ПР, Финанси и счетоводство, като финалното разпределение ще бъде съобразено и с интересите на самите участници. В рамките на академията за всеки студент са предвидени и по два филиални дни, които ще дадат допълнителен поглед върху работата на компанията в търговска среда.

Сред новите акценти в програмата са и допълнителни обучения, насочени към изграждането на ключови умения за професионално развитие, сред които бизнес етикет и личен бранд. Така участниците ще имат възможност не само да се запознаят в дълбочина с бизнеса на Kaufland, но и да развият практически компетентности, които ще им бъдат полезни в бъдещата кариера.

Резултатите от академиите до момента потвърждават устойчивия интерес към инициативата и нейната практическа стойност за младите хора. През учебната 2024/25 година в програмите на Kaufland България се включиха двойно повече студенти от университети в цялата страна, а общият брой на участниците през последните три години е близо 100 души. Повече от 30% от преминалите през академиите вече са започнали работа в компанията, което показва, че програмата успешно подпомага прехода от университетската среда към реалния бизнес.

Антон Иванов Отговорен редактор
Кауфланд
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес