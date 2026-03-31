Правосъдният министър поиска ВСС да уволни Сарафов

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов официално предложи на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да започне дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, което може да доведе до най-тежката санкция – освобождаване от длъжност. Искането идва на фона на натрупано институционално напрежение и поредица от публични скандали, които според министъра са уронили престижа на съдебната власт и са разклатили доверието в прокуратурата.

Натрупани съмнения и тежки обвинения

В предложението си Янкулов настоява, че дисциплинарната отговорност на Сарафов не може да бъде избегната, дори и с аргумента за спорния му статут като фактически изпълняващ функциите главен прокурор. Според него действията и бездействията на Сарафов попадат в няколко ясно очертани групи нарушения.

Един от най-сериозните казуси е свързан с комуникацията между българската прокуратура и Европейска прокуратура около временно отстранения европейски прокурор Теодора Георгиева. По публични данни Сарафов е заявил пред европейски прокурори, че съществуват доказателства за подкупи, получавани от Георгиева – твърдение, направено преди изобщо да е започнало разследване по случая.

Допълнително напрежение поражда фактът, че въпреки последващи писмени твърдения за наличие на достатъчно доказателства за корупция, не са предприети реални действия за наказателно преследване. Според министъра Сарафов не е упражнил необходимия надзор върху наблюдаващия прокурор, което представлява сериозно нарушение на служебните му задължения.

Смесване на личен интерес с институционална власт

Друга група основания за дисциплинарното искане засягат случаи, при които Сарафов е действал в личен интерес, използвайки институционалния ресурс на прокуратурата.

Сред тях са исканията му за отвод на съдия от Софийски градски съд по казус, който пряко го засяга, както и опитът му да изключи над 500 съдии – членове на Съюз на съдиите в България – от процедурата по избор на „ad hoc прокурор“.

Министърът подчертава, че тези действия, макар и мотивирани от личен интерес, са извършени чрез институционалния авторитет на прокуратурата, което ги прави особено проблематични.

Публични изявления с риск за разследванията

Критики са отправени и към публичното поведение на Сарафов, включително негово изказване по случая „Петрохан“. Според Янкулов направените оценки в ранен етап на разследването създават риск от влияние върху вътрешното убеждение на разследващите органи.

Това, по думите му, противоречи на принципите за обективност и независимост при събирането и оценката на доказателства.

Допълнително напрежение е породено от официална позиция на прокуратурата срещу Върховен касационен съд. В нея се съдържат остри квалификации, включително твърдения, че ръководството на съда „въвлича институцията в опит за постигане на нелегитимни цели" и „допринася за ерозията на правосъдната система".

Според министъра тези изявления нарушават институционалната етика и накърняват авторитета и независимостта на съдебната власт.

В заключение Янкулов определя действията на Сарафов като „сериозни дисциплинарни нарушения“, които изискват най-тежката санкция – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Министърът настоява прокурорската колегия на ВСС да действа незабавно и да образува дисциплинарно производство.

От Министерството на правосъдието подчертават, че всички изложени факти се базират изцяло на публично достъпна информация. Поради високия обществен интерес документът с мотивите е публикуван в пълен обем на официалната интернет страница на институцията.