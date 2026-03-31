Вятър, мъгли и студ: Не ходете в планините

31 март 2026, 9:40 часа 333 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), цитирани от БТА.

Ветровито, облачно и мъгливо е, а температурата е около 0 градуса.

Още: Слаб сняг, облаци и мъгли: Неподходящо за планински туризъм

Условията за зимни спортове са добри, лифтовите съоръжения в курортите работят, но видимостта не е добра, уточниха от ПСС. 

Няма инциденти с туристи за изминалото денонощие.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Мъгла планинска спасителна служба вятър планински туризъм
