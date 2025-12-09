Лайфстайл:

Анормални температури. Времето утре - 10 декември 2025 г.

09 декември 2025, 12:33 часа 446 прочитания 0 коментара
Анормални температури. Времето утре - 10 декември 2025 г.

На 10 декември 2025 г. в В източните райони ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°. Утре над страната ще има разкъсана висока облачност, а преди обяд в низините – ниска облачност или мъгла. Почти тихо време с максимални температури между 9° и 14°, в София – около 12°. Най-студено ще бъде в Смолян и Благоевград, където сутринта ще е минус 1 градуса. 12 градуса през деня, нетипични за декември, се очакват в Ямбол, Бургас и Варна, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 8-14 декември 2025 г.

Облаци в планините

В планините ще има разкъсана висока облачност. Ще духа умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

Слаб вятър по Черноморието 

По Черноморието се очаква да има предимно висока облачност. Ще бъде духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Да очакваме ли сняг за Коледа? Месечна прогноза за времето за декември 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Meteo.bg

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес