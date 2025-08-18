АПИ ще прави профилактика на тол камера на АМ "Марица"

От 10:30 ч. утре за около 40 минути ще се променя организацията на движение при 83-и км на АМ „Марица“ в посока Пловдив, съобщиха от АПИ.

В участъка на територията на област Хасково ще се извършва профилактика на тол камера, като ще се работи поетапно в двете ленти за движение. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. ОЩЕ: Тол камерите вече следят и за поставен колан: Множество нарушители само за дни