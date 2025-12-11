"Използва прокуратурата за лични цели": Съдиите искат проверка злоупотребява ли Сарафов с власт

Искането на Борислав Сарафов – все още изпълняващ функциите главен прокурор – да бъдат извадени съдии от списъка на тези, които са дали съгласие да бъдат определени като специални прокурори за разследване на главния прокурор, предизвика остър отговор от Съюза на съдиите в България. Сарафов се опитва да ревизира списъка на магистратите, които могат да бъдат назначени като ад хок прокурори и да поемат работата след изтичането на мандата на Даниела Талева на 7 декември.

От ССБ заявяват, че с подобни действия Сарафов продължава да използва институцията на прокуратурата за цели, "не само различни, но и несъвместими с възложените ѝ от Конституцията и законите на страната функции". Те подчертават, че разследванията, свързани със сигнали срещу главния прокурор и неговите заместници, имат за цел да установят евентуална лична наказателна отговорност. Затова и процедурните права, които главният прокурор би имал като обвиняем или подсъдим, са лични и не могат да бъдат упражнявани чрез институционалния апарат. Още: Де юре сме без главен прокурор, Сарафов трябва да бъде разследван: Адв. Емил Георгиев обясни защо (ВИДЕО)

"Институционална злоупотреба"

Според съдийската организация използването на пресцентъра и сайта на прокуратурата в контекста на такава процедура представлява институционална злоупотреба. "Използването на властови ресурси на институция като прокуратурата за упражняване на претендирани лични процесуални права представлява и демонстративно упражняване на натиск по отношение на съдия, на когото е възложено да се произнесе по съответното производство", заявяват от ССБ. Те са категорични, че е още по-недопустимо този натиск да цели "отстраняване на съдия от определено производство или за предварително подбиране на кръга от съдии, от които следва да бъде определен прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник".

СБ подчертава, че е недопустимо съдии да бъдат заклеймявани заради мнения по принципни въпроси, свързани с управлението на съдебната власт. Организацията припомня и най-новите препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа, насочени към ограничение на ролята на Прокурорската колегия и на главния прокурор при назначаването, удължаването на мандата, отстраняването и отчетността на ад хок прокурорите. Още: Делото за източване на висше училище в Пловдив: Главният прокурор с ход, който буди много съмнения

Затова Съюзът на съдиите настоява Прокурорската колегия на ВСС да провери дали Сарафов използва авторитета и ресурсите на прокуратурата, за да защитава лични процесуални права. "Настояваме да бъде даден ясен отговор дали е съвместимо с изискванията на Кодекса на етично поведение на българските прокурори такова едно поведение", пишат те. Съдийската колегия на ВСС също е призована да реагира срещу оказвания натиск върху съдии, като им се напомня, че преди това тя подмина атаките на Сарафов срещу ръководството на Върховния касационен съд, че "преследва единствено и само политически цели и задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт".