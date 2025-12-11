До 750 евро във ваучери могат да спечелят пазаруващите в Kaufland с Mastercard от УниКредит Булбанк

През целия декември клиентите на Kaufland България, които пазаруват с дебитна или кредитна карта Mastercard на УниКредит Булбанк, могат да се включат в томбола с общо 203 награди под формата на ваучери. До края на годината трима късметлии ще имат шанс да получат ваучер на стойност 750 евро (1 467 лв.), а още 200 участници ще бъдат възнаградени с ваучери по 50 евро (98 лв.).

Така докато изпълняват коледния списък с покупки за семейната трапеза, клиенти на Kaufland могат да си направят и още един подарък за новата година. Достатъчно е покупките им във филиал на веригата да са на стойност минимум 50 лв. (25,56 евро) и да бъдат платени с дебитна или кредитна карта Mastercard от УниКредит Булбанк. За да участват в томболата, е необходимо и да потвърдят своето участие чрез регистрация на този линк: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/individualni-klienti/bankovi-karti/promotsii-po-karti/pazaruvajte-i-pechelete-s-mastercard-i-kaufland/.

Броят на участията в томболата е неограничен – всяка покупка за минимум 50 лв. / 25,56 евро, платена с карта Mastercard на физически ПОС терминал в магазините на Kaufland, носи нов шанс за печалба. Картата трябва да бъде активна към датата на тегленето.

Тегленето на победителите ще се състои на 8 януари 2026 г. в присъствието на нотариус, а организаторът ще се свърже с печелившите до пет работни дни. След потвърждение и предоставяне на данни за доставка, Kaufland ще изпрати ваучерите на посочените адреси.

Ваучерите могат да се използват многократно до изчерпване на сумата и са валидни до 7 януари 2027 г. във всички хипермаркети на Kaufland. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на сайта на УниКредит Булбанк – www.unicreditbulbank.bg – при тяхно съгласие.

Повече информация относно кампанията може да намерите тук.