Тол камерите вече следят и за поставен колан: Множество нарушители само за дни

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обявиха, че от 12.08.2025 г. тол камерите на територията на страната вече следят и за това дали водачите на превозни средства са поставили предпазните си колани. По данни на агенцията от момента на въвеждането на тази функционалност, т.е. за пет дни, са установени 170 доказателствени записа, които ясно доказват, че много хора продължават да не си слагат колан, когато управляват автомобил, въпреки че е задължително.

Водач на автобус, превозващ пътници, без поставен предпазен колан и говорещ по телефона; снимка: АПИ

Манипулирани номера и каране в аварийна лента

От АПИ съобщават още, че от средата на месец юли в Националното тол управление (НТУ) е стартирала програма от организационно-технически мерки за поетапно въвеждане на нови функции на тол системата в две посоки - повишаване на събираемостта при заплащане на пътните такси и пътната безопасност. "В резултат на активната съвместна работа на аналитичната група за обработка на големи данни и сектор "Верификация на нарушенията" в НТУ е въведен нов тип процес за ефективно противодействие на опити за неплащане на пътни такси чрез множество методи за манипулиране на регистрационния номер на превозното средство. За ефективността на мерките показателен е фактът, че само за периода 15.07.2025 г. – 15.08.2025 г. са установени над 1500 собственици на автомобили с манипулирани регистрационни номера и наложени съответстващи по закон глоби.", съобщават от Агенцията.

Що се отнася до нарушителите, които се движат в аварийните ленти на скоростните пътища у нас, от АПИ казват, че в периода 18.07 - 15.08.2025 г. са представени повече от 1600 доказателствени пакета данни за нарушението.

Какво следва

"Работата на екипа на НТУ не спира дотук и на дневен ред е контролът върху агресивното шофиране на малка дистанция, което е една от причините за настъпване на пътни инциденти основно по автомагистралите и скоростните пътища, както и предоставяне на актуална информация на водачите за условията за пътуване - метеорологични данни и информация за състояние на пътната настилка (суха, мокра, заледена, заснежена). Планът и амбициите на екипа на НТУ са тези функционалности да станат факт през следващите няколко месеца.", казват още от Агенция "Пътна инфраструктура".