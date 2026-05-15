Най-важните новини за деня: 15 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 май 2026 г.

"НЕ Е ТАЙНА КОЛКО Е СТРУВАЛА ОХРАНАТА НА ПЕЕВСКИ": ДЕМЕРДЖИЕВ ГОВОРИ ЗА СЕРИОЗНИ СРЕДСТВА (ВИДЕО)

"Не е тайна колко е струвала охраната на Пеевски", каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в парламента във връзка със свалянето на охраната на Делян Пеевски. Той уточни, че не той ще изследва този въпрос, но изрази убеденост, че той ще бъде изяснен. "Със сигурност доста сериозни средства са вложени в това", добави още вътрешният министър.

ДЪЛГОВЕ КЪМ НАП, ПРЕХВЪРЛЕНИ ДЯЛОВЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА "КУХА" ФИРМА: ВЛАДО НИКОЛОВ НА ФОКУС

Легендата на българския волейбол и настоящ зам.-председател на парламентарната група на "Прогресивна България" Владимир Николов е прехвърлил дяловете си в задлъжняла българска фирма няколко месеца след като тя влиза в списъка с длъжници на Национална агенция за приходите (НАП). Прехвърлянето е към британска компания, създадена горе-долу в същия период, чийто собственик е българин и преди това е бил съдружник в българската фирма-длъжник - "НЕСТ България" ООД. Към настоящия момент "НЕСТ" дължи близо 60 000 евро на хазната.

УСПЯХА ЛИ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ВЕЧЕ ДА СГАФЯТ: ГОВОРИ ПЕТКО ПЕТКОВ (ВИДЕО)

Успяха ли управляващите вече да сгафят и в какво могат да не изпълнят очакванията на обществото към тях. На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори социологът Петко Петков, изпълнителен директор на “Галъп интернешънъл болкан“: “Доста плахо и неуверено тръгна новата власт. За мен изненадващо, защото когато обществото ти даде такава категорична победа, трябва да имаш кадри. Признавам си, че преди изборите аз споделях, че кадровият потенциал на проекта на г-н Радев не е много голям. Въпросът е, че държавата като устройство и поведение, тя има неотложни неща, които трябва да се вършат и е необходимо по-бързи действия да се случат.

ПЪРВИ ДАННИ ЗА ЗАПЛАТИТЕ В ЕВРО: КОЛКО ДОСТИГНА СРЕДНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕЗ 2026 ГОДИНА?

През първото тримесечие на 2026 г., първото след въвеждането на еврото у нас, средната месечна работна заплата в България e точно 1407 евро, като тя се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2,8 на сто. А спрямо първото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства с 12,7 на сто. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

НА КОИ НОВИНИ ВЯРВАТ БЪЛГАРИТЕ? ДОЦ. РАЛИЦА КОВАЧЕВА ОБЯСНЯВА (ВИДЕО)

Над половината от българите (53%) се осведомяват за актуалните новини и събития всеки ден, като с възрастта този дял се увеличава. Ако при потребителите между 20 и 29 г. той е 31%, при тези между 40 и 50 г. е двойно по-голям – 63%.

СЪД ЗА ПУТИН ПРЕД СПЕЦИАЛЕН ТРИБУНАЛ: БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ ПОДПИСА ПОД ИНИЦИАТИВАТА НА ЕВРОПА

Тридесет и шест държави, предимно от Европа, се присъединиха към специалния трибунал за преследване на руския диктатор Владимир Путин за престъплението агресия срещу Украйна, чието седалище ще бъде в нидерландския град Хага. Там е и Международният наказателен съд, който преди три години издаде заповед за арест на стопанина на Кремъл заради незаконно и систематично отвличане на украински деца. Съвместният ангажимент беше официално потвърден на 15 май - по време на годишната среща на министрите на външните работи на държавите от Съвета на Европа. Оказа се, че България - под ръководството на премиера Румен Радев - не е сред страните, подкрепили сформирането на трибунала.

ЗАЕМЪТ ОТ ЕС ЗА УКРАЙНА ТРЪГВА С МИЛИАРДИ ЗА ДРОНОВЕ, НО СЕ ТЪРСЯТ ОЩЕ ПАРИ И РУСКИТЕ АКТИВИ ПАК СА НА ДНЕВЕН РЕД

Европейският съюз се готви да одобри без обсъждане условията, свързани с отпускането на заема от 90 милиарда евро за Украйна, още в понеделник, 18 май, съобщават двама служители на ЕС пред Politico. Това одобрение ще означава, че Киев е с една крачка по-близо до получаването на над 9 милиарда евро като първа вноска от Брюксел в средата на юни, с които да покрие неотложни бюджетни дефицити и да закупи дронове за отбрана срещу руските сили.

ПУТИН ОТЧАЯНО ТЪРСИ КОЙ ДА ПРАВИ ОРЪЖИЯ, УКРАЙНА ПРЕДСТАВИ "ФРЕЯ" - ПВО СРЕЩУ РУСКИ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Трябва да се откажем от формалното разделяне на компаниите от военно-промишления комплекс и гражданския сегмент, както и от произволните ограничения, които възпрепятстват бързото внедряване на нови, ефективни решения в производството". Тези думи на руския диктатор Владимир Путин на десетия конгрес на Руския съюз на машиностроителите, в който влизат Ростех, Роскосмос, Обединената самолетостроителна корпорация, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, добре илюстрират как всъщност той иска абсолютно всичко, с което разполага Русия, да мисли и работи, за да спечели войната си в Украйна.

ОТВЕТЕН УДАР: УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ ПОРАЗИХА РЯЗАН, ЕЙСК И БРЯНСК (ВИДЕО)*

След като две денонощия Русия засипваше с далекобойни дронове и ракети Украйна, като бяха използвани над 1600 дрона и близо 60 ракети, тъй като Одеса и Одеска област бяха атакувани тази нощ, а буквално преди минути беше обявена тревога и в Киев, Украйна отговори - точно това, което поиска украинският президент Володимир Зеленски от украинските военни - ОЩЕ: Зеленски поиска от военните "ответни мерки" срещу Русия след разруха и смърт в Киев, руски военен кораб е ударен в окупираните земи (ВИДЕО)

ПОБЕДНАТА СЕРИЯ НА РУСИЯ В УКРАЙНА ПРИКЛЮЧИ: НЕОПРОВЕРЖИМИТЕ ФАКТИ

След повече от четири години на украинския фронт офицерът Кирил Бондаренко най-накрая усеща промяна. „Виждаме и усещаме как се променя настроението сред руските войски на фронта. Те са изтощени. Успяхме да обърнем хода на събитията“, разказва той пред CNN. Бондаренко служи в украинската единица за безпилотни летателни апарати „Групата на Лазар“ и в момента се сражава близо до Запорожие. Той не е единственият, който изпитва подобно усещане.

ЕВРОПА НЕ РАЗБРА НАВРЕМЕ КАКВО ВСЪЩНОСТ ЗАПОЧНА С ВОЙНАТА СРЕЩУ ИРАН

Думата беше произнесена мимоходом, но въпреки това разкри нервността на света. "Боклук" - така Доналд Тръмп определи предложението на Иран за прекратяване на войната, която продължава от 28 февруари. "Дори не съм го дочел докрай", добави американският президент пред репортери. Прекратяването на огъня, което влезе в сила на 7 април, е "в интензивното отделение" - това е донякъде тромавата метафора, която Тръмп използва.

НАСТЪПИ ЛИ ВТОРАТА СТУДЕНА ВОЙНА СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ТРЪМП В ПЕКИН: АНАЛИЗ НА ЖУРНАЛИСТИ

Би било пресилено да се говори за втора Студена война след срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин. Китай посрещна Тръмп с пищно посещение, но и с твърда любезност. Има надежда, че ще се появи нещо, но голямата политическа сделка не се е състояла. Това заяви пред БНТ журналистът Валерий Тодоров. Още: Посрещнаха Тръмп с цветя в Пекин, той докара "две трети от БВП на Китай" в лицето на технологични гиганти (ВИДЕО)