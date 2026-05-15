Внимание, шофьори: Ограничения в движението по АМ “Тракия“

15 май 2026, 15:34 часа 376 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
На 18 май (понеделник), от 8:30 ч. до 16 ч. за премахване на крайпътна растителност в участък от АМ “Тракия“ между разклоненията за Цалапица и Стамболийски (от 102-и до 106-и км). В платното в посока София при изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение.

Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

АПИ АМ Тракия промени в движението затруднено движение
Спасиана Кирилова Редактор
