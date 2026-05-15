Прогноза за времето - 15 май 2026 г. (петък)

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над Югозападна България, но без валежи. В Източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 8°. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 22°.

Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. През деня ще се понижава. сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Валежи в планините

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

Слънчево начало на деня по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се появи висока облачност, вечерта купеста и купесто-дъждовна и по южното крайбрежие, а през нощта срещу неделя и по северното ще има валежи. Очакват се и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 21°. Температурата на морската вода е между 13° и 16°. Вълнението на морето ще се усили до 3-4 бала.

Източник: НИМХ