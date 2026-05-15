Министър: Не е ясно кога ще бъде възстановен пътят Смолян - Пампорово, нито колко ще струва

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви по време на парламентарния контрол, че към момента не може да бъде посочен нито срок за укрепване на свлачището, отнесло на 1 май участък от пътя Смолян – Пампорово, нито стойността на бъдещия ремонт. По думите му това ще стане възможно едва след приключване на необходимите изследвания.

Шишков обясни, че прогнозен срок за възстановяване на засегнатия участък от път III-8641 Пампорово – Смолян ще може да бъде определен след приключването на геотехническите проучвания, които трябва да изяснят обхвата и динамиката на свлачищния процес. Той отговори на въпрос на депутата от „Възраждане“ Ангел Георгиев относно очаквания период за възстановяване на движението по основния път между Смолян и Пампорово.

Регионалният министър подчерта, че свлачището продължава да бъде активно, което прави извършването на огледи и изследвания в района опасно за живота.

Той отново заяви, че ще се търси вариант за проект, който да може да бъде реализиран в най-кратки срокове, независимо от цената. Според експертните оценки най-вероятната причина за свлачището е преовлажняване на терена и земните маси. Шишков добави, че сред възможните съпътстващи фактори са и презастрояването, както и "безразборното строителство" в района на Пампорово.

Министърът съобщи още, че е обсъждан вариант за използване на обходен маршрут, но по думите му той е с малък габарит и е подходящ основно за служители, които пътуват между Смолян и Пампорово, а не за интензивен трафик.

Шишков призова да се прекрати "измислянето на срокове" и политическото говорене по темата. Той подчерта, че първо трябва да работят експертите и науката, а след това политиците да осигурят нужния финансов ресурс за изпълнение на решенията.

"Призовавам всеки, който истински се интересува от случая, да види на място бедствието в цялата сложност на ситуацията. Това би допринесло не само за политически интерес, а за конкретен и конструктивен диалог. Тепърва ще бъдат изнесени много конкретни факти, но първо трябва да работи науката, а не политиката", заяви министърът.

Вчера Шишков е участвал в работна среща в сградата на Община Смолян, на която е било обсъдено сформирането на комисия и извършването на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището.