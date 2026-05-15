Кавга, удари и опасни маневри: Ивайло Мирчев пусна ВИДЕО от инцидента, за който всички говорят

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев публикува видео от инцидента, за когото всички на 15 май говорят - как мъж му е посегнал след забележка от страна на депутата за неправилно паркиране. На кадрите се вижда, че служител на известна фирма за доставка на храна е паркирал неправилно на кръстовището между улиците "Бигла" и "Йосиф Обербауер" в столичния квартал "Лозенец". Мирчев решава да сигнализира на тел. 112, цитирайки номера на автомобила, който пречи на движението.

Подава и сигнал, че мъжът е направил опит да го удари, докато самият той е бил в колата си. След това предполагаемият нарушител отказва да изчака идването на полицията и опитва да тръгне с автомобила си, докато Ивайло Мирчев е препречил пътя му. Това не спира мъжа да продължи да шофира, изблъсквайки Мирчев с автомобила си.

"Неадекватно поведение"

От прокуратурата съобщиха, че снощи, около 21 часа, от Ивайло Мирчев е получен сигнал за пререкания между него и водач на лек автомобил. Незабавно са изпратени екипи. Мирчев е разказал, че е бил нападнат от агресивен водач. Същият му е нанесъл удари и се е оттеглил. След това полицията установява самоличността му и го задържа, коментираха от Софийската районна прокуратура.

От ГДБОП съобщиха, че Мирчев е бил ударен няколко пъти след кавгата.

Самият Ивайло Мирчев се появи пред медиите днес и каза, че не е бил бит. "Замахна няколко пъти с ръка, докато аз съм в колата си. Приплъзна се върху лявата ми буза (ръката му). Обадих се на 112, човекът видимо се изнерви. Беше в доста странно състояние. След което го призовах да изчака да дойде 112, той отказа и тръгна с колата. Опитах да го спра, за да остане, докато дойде полицията. След това обясних всичко на полицията", каза той.

Разговарял е и с изпълнителния директор на компанията, чийто служител е мъжът. "Изразих притеснения от състоянието на човека. Такива неща се случват всеки ден, но е опасно, когато човек реагира по подобен неадекватен начин", обясни Мирчев.

Той поясни, че няма да предявява никакви претенции. "Самият човек беше в неадекватно състояние – исках полицаите да предотвратят да не стане по-голяма беля. Съседи снимаха и имаха същите опасения. Той даже си нагруби клиента. Но не съм бил бит", заключи Ивайло Мирчев.