Бедствено положение в Пампорово заради огромното свлачище, експерти ще извършат оглед

Остава бедственото положение в Пампорово заради активизиралото се свлачище в района на "Райковски ливади", което доведе до затваряне на пътя между Пампорово и Смолян. По данни на властите, около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра. Преминаването е невъзможно, използват се обходни маршрути - Стойките – Смолян, Стойките – Пампорово и през Рожен за Пловдив.

Свлачището погълна огромни иглолистни дървета и електрически стълбове, има и скъсан е газопровод. Експертите го определят като най-голямото свлачище в историята на България.

В 9:00 ще заседава Областният кризисен щаб, а в 11:00 часа ще бъде направен оглед. "Чакаме специалисти по обед и ще направим по-обстоен първичен оглед", заяви представител на Областното пътно управление.

"Вчера разговарях с министър Христанов, който веднага изпрати екипи на Напоителните системи. Към момента няма никакви признаци, че вода се е просмукала от язовира. Състоянието му е добро”, заяви в ефира на Нова телевизия Зарко Маринов, областен управител на Смолян. Той обясни още, че свлачището и преди е било укрепвано.

"Задачата на нашите екипи беше да обезопасим района заради скъсения газопровод чрез отцепване, премахване на възможни източници на възпламеняване и спиране подаването на газ. Оценихме и риска за хора, обекти и критична инфраструктура", обясни комисар Чавдар Кичуков, директор на пожарната в Смолян.

"Риск за хората няма. Обявихме бедствено положение, за да могат институциите бързо да вземат мерки", каза кметът на Смолян Николай Мелемов.

Язовирът се стопанисва от "Пампорово" АД. "Няма връзка между него и свлачището. Районът е известен с активна свлачищна зона. Язовирът е в перфектно състояние, поддържан и контролиран от компетентните институции", заяви изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов.