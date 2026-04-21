Внимание, шофьори! Свлачище на АМ “Струма“

21 април 2026, 15:07 часа
Остава ограничено движението в платното за София в участък от АМ “Струма“ в област Благоевград поради свличането на скална маса в неделя. Засегнатият участък е с дължина приблизително 100 м и е при 103-и км. За осигуряване безопасността на движение е ограничено преминаването в отсечката между 97-и и 104-и км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, се пренасочват по обходен маршрут от пътната връзка при 104-и км по път I-1 София – Кулата до п. в. “Благоевград юг“. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ “Струма“ се осъществява без ограничения.

Ще започне укрепване

Още: Заради ново свлачище: Затруднено движение в Кресненското дефиле

Предприети са мерки максимално бързо да започнат необходимите укрепителни работи като експерти от Областно пътно управление Благоевград и геолози извършиха оглед на мястото.

Предстои да бъдат определени конкретните дейности, които ще се изпълнят на отсечката. Причина за свличането на скалната маса е преовлажняване на откоса на дъждовете.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Още: Разчистват паднали скали от път в Смолянско

Апелът към водачите на моторни превозни средства е да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Още: Заради свлачище: Затворен е пътят Пловдив - Смолян

Спасиана Кирилова
