Пропадане на платното заради свлачище: Пътят Смолян - Пампорово е затворен

01 май 2026, 18:56 часа 840 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Републиканският път III-864 Смолян - Пампорово, в района на местността Райковски ливади, остава затворен заради пропадане на пътното платно и активизиране на свлачище.  

Това се случва на участък с дължина около 70 метра - по асфалтовата настилка има пукнатини, които се разширяват, тъй като земната маса продължава да се движи. 

Движението в района е преустановено, като е въведен обходен маршрут през прохода Превала и село Стойките, съобщи за БТА директорът на Областно пътно управление – Смолян инж. Марин Кушев.

Днес и утре ще се извършва наблюдение на участъка, за да се прецени дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и евентуално възстановяване на движението до изготвяне на проект за трайно укрепване. 

По недовършена сграда в района се виждат деформации, включително пукнатини и разцепвания, като от района се чуват и пукащи звуци.

Съобщава се, че има риск за газопровод и обекти на електрозахранването.

Заглавната снимка е архивна.

Елена Страхилова Отговорен редактор
