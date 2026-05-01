Пожар избухна в столичен мол (ВИДЕО)

Сигнал за пожар в столичния мол "Парадайс" е получен преди минути, около 11 ч. съобщават за bTV от пожарната. 7 коли на пожарната са на място. Ето каква информация ни дадоха от Столична дирекция по пожарна безопасност.

Пламъците са тръгнали от комин на пицария.

На място веднага са насочени екипи на столичната пожарна и районът се обследва.

Не е имало задимяване в сградата и не се е наложила евакуация на хора, казаха от ведомството. Няма нищо притеснително, увериха от МВР за БНР.

Реакцията на пожарната

На 01.05.2026 г. в 11:00 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за дим от покрива на МОЛ Парадайс. За мястото на инцидента пътуват 7 ПА от СДПБЗН.

Към 11:13 ч. е получена информация, че се е запалил комина на заведение за хранене “Мистър Пица”. Към 11:24 ч. е получена информация, че пожара е погасен, евакуация не е извършвана. Остават 2 ПА с 2 екипа на 04РСПБЗН за извършване на оглед и дежурство.