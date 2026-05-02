Критичен дефицит и риск за милиони от ЕС: Витанов начерта кои са спешните задачи

Първите ни законопроекти ще бъдат насочени към икономическото състояние в страната, галопиращите цени, които не спират да растат и подобряването на икономическото благосъстояние на хората в тази посока. Това коментира председателят на ПГ на "Прогресивна България" в 52-рото Народно събрание Петър Витанов в ефира на БНТ. Според него това, което наистина очакват хората, е свързано със справедливостта и промените в съдебната система.

"Тук въпрос на тактически подход е смяната на ВСС - дали да бъде предшествана от промяна в закона или да се пристъпи директно към избор. Въпрос е на консултации, но те продължават в същата посока", поясни той.

Важен е и законопроекти, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да не изгубим изключително много пари. "Тъй като имаме забавяне на приемане на законодателството, като за КПКОНПИ, сме напът да загубим 367 млн. евро.Ще се опитаме в максимално кратък срок да приемем онези закони, които позволяват отпушване и усвояване на средствата", каза той.

По думите му, състоянието на публичните финанси е критично. По данни на експерти, дефицитът за тази година е на 7% и то при положение, че се вземат всички пари по ПВУ, което на този етап изглежда невъзможно.

"Не по малко смислено нещо на първи етап е да установим какви са скритите разходи, защото има скрити в чекмеджетата фактури, има прехвърлени плащания от миналата за тази година. Дори "Евростат" излезе с актуализирани данни за дефицита миналата година, че ние сме в свръхдефицит и според тях е 3,5%, а предстои още една актуализация и корекция през октомври. Така, че състоянието на публичните финанси е критично и не по-малко важно е установяването на реалното състояние и мерките за структурни реформи. Всичко това ще излезе в рамките на един месец в рамките на "Прогресивна България", каза Витанов.