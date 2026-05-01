Прогноза за времето - 2 май 2026 г. (събота)

Какво време ни очаква през съботния ден? През нощта валежите ще спират, най-късно в крайните югозападни райони, и облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее. Значителна ще се задържи главно над Централна Северна България. Ще бъде почти тихо и на места, главно в котловините в Югозападна България, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 0°. Утре повече слънчеви часове ще има преди обяд. Около и след обяд облачността над цялата страната ще се увеличи и ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.

Над планините

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.

По Черноморието

Над Черноморието облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има преди обяд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с тенденция на повишаване.