В капана на свлачището: Министър Найденов със стряскащ срок за възстановяване на пътя Смолян-Пампорово

Година-две ще са нужни за възстановяването на пропадналия път Смолян-Пампорово. Това прогнозира служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов в ефира на Нова телевизия. „Проблемът е хидрогеоложки. Това е огромно свлачище. Последно този район е бил укрепен преди 20 г. Малко вероятно е това да се предотврати", каза още служебният министър.

По думите на министъра много малко вероятно е свлачище като това да се предотврати. "Старото укрепване е било с цел да се подпре водата. За мен това не е добър подход. Водата трябва да се отвежда правилно, така че подпорите да не се налага да покриват такава огромна земна маса", обясни той.

Найденов увери, че още днес на място отиват експерти, за да видят дали може да се направи обход, както бе направено преди години в Царево. Но поясни, че първо трябва да се види каква е ситуацията.

По думите му ще има обход на този път. Проблемът е обаче, че така пътят се увеличава с 30 км.

Той увери, че държавата ще стои зад този проблем и ще помогне.

"Няма яснота още колко ще струва новия път", завърши министърът.

Според него свлачището е толкова голямо, че фактори като един строеж не могат да окажат такова влияние.

"Целите Родопи са особен район по отношение на геологията и хидрогеологията. Непрекъснато се случват такива процеси. Населението в община Смолян и другите общини е свикнало с това", каза министърът.

Относно втория участък, за който има информации, че е компрометиран, Найденов каза той е ремонтиран и засега няма индикации за проблеми.

Припомняме, че в петък (1 май) се активизира огромно свлачище в района на "Райковски ливади", което доведе до затваряне на пътя между Пампорово и Смолян. По данни на властите, около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли. Засегнатият пътен участък е с дължина близо 70 метра. Преминаването е невъзможно, използват се обходни маршрути.