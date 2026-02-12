Войната в Украйна:

Илиян Василев: В трагедията "Петрохан" прави впечатление оглушителното мълчание на Борисов и Пеевски

12 февруари 2026, 10:27 часа 442 прочитания 0 коментара
"Това, което прави впечатление още от първия ден на трагедията "Петрохан", не са само фактите около самото събитие, а оглушителното мълчание на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мълчание, което е необичайно. Нетипично. Почти демонстративно при демонстрираната им медийна суета и армия от ПР съветници." Това пише в пост във Фейсбук дипломатът и бивш посланик в Русия Илиян Василев.

"В същото време медийните пехотинци бяха мобилизирани с впечатляваща скорост още от първи миг на драмата, едва ли не преди нея. Атаките срещу кмета Васил Терзиев, срещу ПП–ДБ, срещу Борислав Сандов започнаха още преди обществото да е получило ясна и проверена информация. Координацията изглеждаше предварителна. Посоката – зададена. Интензитетът – максимален", продължава той.

И обръща внимание на "синхрона" в мълчанието на Борисов и Пеевски, изтъквайки, че именно "те контролират всички служби, прокуратура - изобщо всяко действие, което до този момент е предприето от "органите" е под техен контрол".

"Целият елит на ГЕРБ и "Новото начало" като по команда потъна в медийна тишина. Нямаше обичайните коментари, нямаше "загрижени" включвания, нямаше показна активност."

Дипломатът говори за целенасочена стратегия, при която атаките вместо от двете партии идват от страна на ИТН и "Възраждане" към основния им враг ППДБ. За него възможното обяснение е следното:

"Или Борисов и Пеевски знаят значително повече от разследващите органи и внимателно изчисляват какво да не бъде казано и кой шеф на служби какво да не каже. И знаят какво е станало на хижата Петрохан и публичното споделяне не е в техен интерес. 

При всички случаи изводът е тревожен. Дестабилизацията, ескалацията на напрежението е част от сценарий, от предварителен план. Дали е само с български, или няма и чужд адрес - на този етап е трудно да се каже. Но почеркът е същият, както при масовите самозапалвания през 2013 година и със същия резултат - стрес и парализа в обществото.

Ако Борисов и Пеевски забраняват на и.д. шефа на ДАНС, който е тяхно назначение, да говори, това означава, че те знаят, това което той ще каже и знаят, че ще им навреди. А вече е видимо, че ДАНС не изглежда като институция, която осветява проблема, а по-скоро като част от средата, в която той се е развил."

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Петрохан Илиян Василев Проход Петрохан Ивайло Калушев
