Без заплати и осигуровки от месеци: Лекари от Четвърта градска болница в София алармират

Лекари, медицински сестри и останалия персонал в Четвърта градска болница в София не са получавали заплатите си от месеци. Те са и без внесени осигуровки. Това научи Actualno.com от работещи в общинската болница, които пожелаха да останат анонимни, тъй като се страхуват, че ще бъдат уволнени и няма да получат възнагражденията, които са изработили. Лечебното заведение е в много тежко финансово състояние от лятото на 2025 г.

Работещите в болницата са започнали подписка с искане да им бъдат изплатени заплатите за положения труд. Заплашват, че ако това не се случи, са готови на протестни действия.

Те се притесняват, че има риск лечебното заведение да остане без лекари и сестри и в един момент да бъде закрито заради фалит, тъй като няма как да функционира нормално, след като заплатите и осигуровките не се изплащат навреме.

Отказан заем

На заседанието на Комисията по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет (СОС) вчера (11 февруари) беше решено да се отложи отпускането на нисколихвен заем в размер на 700 000 евро и увеличаване на капитала на Четвърта градска болница. Причината е съмнения дали на лечебното заведение трябва да се даде кредит, за какво се харчат парите там, изплащат ли се заплати на работещите и дали наистина са внесени осигуровките им за здраве и ДОО.

Директорът но болницата д-р Стоян Маджаров иска заема, за да плати с него заплати в размер на 136 000 евро и 128 000 евро осигуровки. С останалите средства ще се укрепи финансовото състояние на болницата и ще бъдат посрещнати разходи за лекарства, консумативи и други.

След оживени дебати в ресорната комисия, съветниците решиха да не се отпуска заем и поискаха пълна финансова справка, която да им бъда представена следващата сряда, на извънредно заседание на комисията.

Общинските болници не са търговски дружества. Те най-често са еднолични дружества или ООД с едноличен собственик на капитала – Общината. Заплатата на управителя се определя с договор за управление, който се сключва между него и общината след гласуване в общинския съвет. Допълнителните възнаграждения и бонуси се начисляват при постигнати финансови и лечебни резултати - печалба, намаляване на дълговете, изпълнение на договори с НЗОК.

Общинските болници са в тежко финансово състояние

Четвърта градска трябваше да се слее с Втора градска още през пролетта на 2025 г., което не се е случило и до момента.

В края на януари тази година лидерът на "Спаси София" и общински съветник Борис Бонев обвини ГЕРБ, че искат да унищожат Втора градска болница, след като са съсипали общинското здраве. Той отправи редица въпроси към представителите на ГЕРБ, защо след като са имали знание, че болницата губи персонал, не са информирали здравна комисия на съвета, която да предприеме нужните действия и определи това като умишлен саботаж, целящ приходите на болницата да се пресекат.

"Сами вярвате ли си на приказките, че цяло отделение лекари са взели самостоятелното решение да "потърсят по-добри условия" и вкупом са се преместили в Пета градска болница?", попита той.

Според "Спаси София", след като ГЕРБ не са успели да закрият Четвърта градска болница, сега се опитват да съсипят Втора градска.