Море от цветя за деня на влюбените в Kaufland

Изобилие от близо 20 вида различни цветя очакват клиентите на Kaufland България в седмицата на любовта до 15 февруари. По повод Свети Валентин магазините на ритейлъра предлагат идеи за празника, с които всеки може да каже „обичам те“ по красив и запомнящ се начин. Свежи букети и стайни растения, сладки изкушения, вино и още изненади, могат да бъдат намерени в магазините и разгледани онлайн тук.

За всеки мъж, който иска да зарадва половинката си с красиви цветя, Kaufland България предлага изобилие от букети, стайни и градински растения. Сред предложенията тази седмица са роза микс за 3,21€/6,28 лв., миникаланхое в керамична кашпа за 2,29€/4,48 лв. и лилиум за 5,11€/9,99 лв. Миниорхидеята, която винаги е правилен избор, е на цена от 7,15€/13,98 лв. Букетите също са цветни и разнообразни, от класически букет от рози в различни цветове до композиции с лалета, фрезии, гербери и други. А за закъснелите на помощ идва автоматът за цветя пред филиала на ритейлъра в Младост, който е достъпен 24/7.

Нотка на изненада внасят 400 г ягоди в красива кутия за 3,06 €/5,98 лв. за лоялни клиенти, които могат да бъдат закупени само в периода 13–15 февруари.  Празнично настроение идва и от пекарната на Kaufland с тематични предложения за Свети Валентин, сред които поничка с малинов пълнеж под формата на сърце за 0,66€/1,29 лв., сладкиш с ягоди под формата на сърце на цена от 0,81€/1,58 лв. и донът „Купидон“ с поръска от бели сърчица само за 0,45€/0,88 лв.

Празникът няма как да премине без шоколад. Затова до 15 февруари за притежателите на Kaufland Card шоколадите FERRERO ROCHER и RAFFAELLO са с 33% намаление, а шоколадовите блокчета After Eight струват само 3,06€/5,98лв. На половин цена са асорти бонбоните от Pergale, а шоколадите Lacmi струват 1,02€/1,99лв. Сладостта може да е пълна с торта с бял шоколад „Св.Валентин“ под формата на сърце, която е на топ цена от 4,99€/9,76 лв. Класически предложения са френската селска торта от „Кринос“ и меден йогурд от „Ида“.

За наздраве в специалната вечер ритейлърът е подготвил селекция от вина с отстъпки над 30%. На топ цена от 8,68€/16,98 лв. е червеното вино Midalidare Nota Bene от Тракийската низина, а от същия регион са и различните сортове Contemplations на цена от 6,48€/12,67 лв. Сред пенливите предложения се откроява Prosecco Brut на Cipriani, което се предлага в промопакет с чаша и е с 28% намаление. В изгодна опаковка от 3 л. са различни сортове от Тракийската низина на марката “TT” на цена от 11,24€/21,98 лв.

За още по-тематично настроение Kaufland е подготвил артикули в романтична тематика на марката Oyonda. Сред тях сатенена пижама от две части със сърчица само за 8,17€/15,98лв., сатенен халат за 8,687€/16,98лв., нощница и чорапи в стил Свети Валентин. Ритейлърът изненадва и с одеало със сърца на цена от 6,64€/12,99лв.

За всеки, който иска да изненада половинката си с практичен подарък, тази седмица ритейлърът е подготвил и над 500 нехранителни стоки на половин цена, които могат да бъдат разгледани тук

