Най-важните новини за деня: 11 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 февруари 2026 г.

ЗА СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН": ОБРАЗУВАНО Е ДЕЛО СРЕЩУ ЛИЦЕ НА ВИСША ДЪРЖАВНА ДЛЪЖНОСТ

Парламентът проведе открито изслушване на представители на силовите и контролни институции по случая с трагедията край хижа "Петрохан" и връх "Околчица" В пленарната зала се явиха заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов, директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, началникът на отдел "Криминална полиция" Ангел Папалезов, министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов, и.ф. председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" Деньо Денев и директорът на Държавна агенция за закрила на детето Теодора Иванова.

ОТКЪДЕ ПАРИ? ЗАЩО И КАК ДЕЦА СА ГЛЕДАНИ ДЪЛГО ВРЕМЕ ТАМ? ВАЖНИ ВЪПРОСИ ЗА СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН"

Това са много логични въпроси и трябват отговори. Това призна бившият зам.-градски прокурор на София Роман Василев, след като беше попитан от БНТ откъде Ивайло Калушев и "рейнджърската" му организация (НАКЗТ) имат пари и кой как им е давал разрешителни за огнестрелните оръжия, които са притежавали. Вероятно разрешителните са от регионалната структура в Костинброд, предположи Василев.

"РЕЙНДЖЪРИТЕ" НА ИВАЙЛО КАЛУШЕВ И "ДЪРЖАВНАТА ИМ РАБОТА": РАЗЯСНЕНИЯ ОТ ЕКОМИНИСТЪРА МАНОЛ ГЕНОВ

Може ли МОСВ да си върши работата, без да делегира на неправителствени организации свои действия? Този въпрос беше отправен към екоминистъра в оставка Манол Генов, който обаче изпълнява оперативните си задължения заедно с правителството в оставка, водено официално от Росен Желязков.

И ЧУЖДИТЕ МЕДИИ ИСКАТ ОТГОВОРИ: МИЛЕН КЕРЕМЕДЧИЕВ ЗА ТРАГЕДИЯТА “ПЕТРОХАН - ОКОЛЧИЦА“ (ВИДЕО)

Международните медии също искат отговори за трагедията “Петрохан – Околчица“. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на икономиката и на външните работи Милен Керемедчиев. Той отговори на въпрос какъв е политическият отзвук за събитията в България, при които петима мъже и едно дете загубиха живота си: “Изключително негативно. България влиза във всички световни новини с тези убийства, тъй като става въпрос за шест убити български граждани, а също и дете. Така че аз следя международната преса и виждам, че тази новина се отразява и за съжаление не спира да се отразява.

"ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР"? ВСС ПОГНА ПРОКУРАТУРАТА ЗАРАДИ ПИЯНА КМЕТИЦА И НЕРЕАЛНО БАВНО ПРАВОСЪДИЕ (ВИДЕО)

Вече близо 5 месеца няма никакво движение по делото срещу кметицата на село Масларево (община Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново) Виолета Йорданова, която беше хваната от полицията да шофира в нетрезво състояние. Нещо повече - след сигнал на инициативния комитет за пряко участие в управлението, носещ името "Прозрачно Масларево", Инспекторатът на Висшия съдебен съвет (ИВСС) е започнал проверка срещу Районната прокуратура във Велико Търново.

ЗАРАДИ СЕКЦИИТЕ В ЧУЖБИНА: ЙОТОВА НАЛОЖИ ВЕТО НА ПРОМЕНИТЕ В ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Държавният глава Илияна Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават правото на глас в чужбина, съобщиха от президентската институция. В мотивите си Йотова изразява несъгласие с промените, които ограничават броя на секциите, които да бъдат разкрити в държави извън Европейския съюз. Президентът изтъква, че където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ЙОТОВА ОБЯВИ ИМЕТО НА СЛУЖЕБНИЯ ПРЕМИЕР

Президентът Илияна Йотова избра подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров за служебен премиер. Това стана ясно от съобщение от "Дондуков" 2, в което се казва, че на 12 февруари, четвъртък, от 10.00 часа Йотова ще приеме Гюров и ще му възложи да състави служебно правителство.

ПРОБЛЕМИТЕ С ТРОТОАРИТЕ НА СОФИЯ ВЕЧЕ СА НА СВЕТЛО: ЗАЩО И КАК? (ВИДЕО)

20 годишният Тихомир Гарменлиев е създател на платформата SOFaccess - дигитална карта, която показва труднопроходимите тротоари в София и изпраща сигнали до Столична община за необезопасени шахти, разбити плочки и други препятствия, които биха затруднили нормалното придвижване на гражданите.

ПЪРВО СПРЯХТЕ STARLINK, СЕГА И TELEGRAM - НОВО БЕДСТВИЕ ЗА РУСКАТА АРМИЯ. КРЕМЪЛ СЕ КАНИ ДА ВЪРНЕ "ИСТОРИЧЕСКИТЕ" СИ ЗЕМИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 10 февруари руският външен министър Сергей Лавров продължи да обвинява изрично САЩ за липсата на напредък в прекратяването на войната на Русия срещу Украйна. В интервю за руската държавна телевизия НТВ той обвини Вашингтон, че действа недобросъвестно по време на мирните преговори, налагайки нови санкции на Русия и вторични мита на вносителите на руски петрол, като повтори критиката си от ден по-рано, че Щатите са виновни за липсата на напредък в прекратяването на сраженията.

THE TELEGRAPH: ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИДЕРИ НАПРАВИХА ПУТИН ПО-СИЛЕН

Когато Първата световна война избухва през август 1914 г., мнозина очакват тя да приключи до Коледа. Погрешните схващания за руско-украинската война се оказват още по-сериозни. Иска се Русия да загуби, а Украйна да се бори толкова дълго, колкото е необходимо, в идеалния случай завинаги, пише в анализ, публикуван в британското издание The Telegraph.

ВЕЛИКО! ЛОРА ХРИСТОВА ДОНЕСЕ ВТОРИ МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 2026

Младата българска биатлонистка Лора Христова направи перфектното състезание и спечели бронзов медал за България в дисциплината 15 км индивидуално при жените на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина! Тя финишира с безгрешна стрелба - 20 от 20, за да финишира първа и да поведе във временното класиране. Малко по-късно българката отстъпи две места, но остана в топ 3, за да донесе втори медал на България от Игрите в Милано/Кортина.