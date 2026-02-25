Войната в Украйна:

Всеки ден е борба с болката: Кристина Апългейт е на легло заради множествената склероза

25 февруари 2026, 16:02 часа 0 коментара
Американската актриса Кристина Апългейт, позната на поколения по целия свят с ролята си в култовия сериал "Женени с деца", направи разтърсващо признание за битката си със заболяването множествена склероза (МС). В ново интервю за списание "People" тя открито сподели, че болестта я е принудила да прекарва голяма част от времето си прикована към леглото – физически и емоционално изтощена от постоянна и силна болка.

Физическа и психическа битка

Диагностицирана с МС през 2021 г., Апългейт вече няколко години се сблъсква с тежките последици на това автоимунно неврологично заболяване, което засяга централната нервна система и често води до сериозни физически ограничения и болка. Актрисата описва ежедневието си като болка "без пауза", която я задържа все по-дълго в леглото, отдавайки се на опитите да се справи с невъзможността да води активен живот.

Нейните откровения дават рядък и личен поглед върху живота с МС – не само като физическо страдание, но и като тежко психологическо бреме. Въпреки това Апългейт продължава да се бори с болестта с невероятна упоритост, като едно от главните ѝ светли моменти остава времето, което прекарва с 15‑годишната си дъщеря Сейди.

„Искам да я водя – това е моят любим момент. Това е единственото време, което имаме сами заедно“, споделя актрисата, описвайки как се мотивира да излезе от леглото дори в най‑тежките си дни, само за да изпълни тази рутинна, но важна за нея задача.

Снимка: Getty Images

В своите изявления актрисата не крие, че преживява силни емоции – от разочарование и фрустрация до моменти на чиста благодарност. Тя също така говори за духовните и психологически предизвикателства, пред които се изправя, докато се опитва да запази усещане за нормалност и свързаност с близките си.

В мемоарите си "You With the Sad Eyes" Апългейт споделя откровено за емоционалните и психологическите си преживявания – както от детството и връзките си, така и за борбата с рака на гърдата и множествената склероза.

