Как да пресаждате мирна лилия за здрави и красиви цветове

Пресаждането на вашата миролюбива лилия я поддържа здрава, предотвратява стреса на корените и насърчава силния растеж и красивия цъфтеж.

Заменете уплътнената или изтощена почва с прясна почвена смес, за да стабилизирате влагата и да подпомогнете здравословната коренова функция.

Изберете саксия с дренажни отвори, използвайте добре дренирана почва и полейте обилно след пресаждане за най-добри резултати.

Лилиите са красиви, обичани тропически растения, които могат да виреят дори при слаба светлина . Въпреки че обикновено се считат за лесни за поддръжка, те все пак трябва да се пресаждат от време на време . Тези растения често се вкореняват, което може да доведе до негативни странични ефекти, ако не се отстранят правилно.

За щастие, пресаждането на миролюбив лилия е лесно, стига да изберете правилния момент и да осигурите подходящи грижи след това. Тук разговаряхме с експерти за това как точно да го направите

Предимства

Защо пресаждането е толкова важно? Като начало, правилното пресаждане предотвратява вкореняването на вашата миролюбива лилия, което може да доведе до редица негативни странични ефекти. Може да започнете да забелязвате пожълтяване на листата, кафяви връхчета на листата и общо влошаване на растението, казва експертът по стайни растения Лиза Елдред Щайнкопф.

Това е и възможност да освежите почвената смес . С течение на времето почвената смес ще се изчерпи или уплътни, което ще доведе до разпадане.

„Задържа водата неравномерно, което може да доведе до стрес или гниене на корените“, казва Анкит Сингх, доцент в Университета на Мейн. „Пресаждането освежава растежната среда, поддържа здравословната функция на корените, стабилизира нивата на влага и помага на растението да възобнови силния си растеж и цъфтеж.“

Кога да пресаждате

Като общо правило, трябва да пресаждате вашата миролюбива лилия на всеки 1 до 2 години. Независимо от изминалото време обаче, винаги трябва да пресаждате, когато видите признаци, че растението ви е с прераснали корени или че почвената смес е разпаднала.

Например, „корени, растящи от дренажни отвори или кръжащи по повърхността на почвата“, показват, че растението ви е обхванато от корени, казва Сингх. „Растенията, които изсъхват много бързо след поливане, водата, която се насочва директно през саксията, без да се накисва, или почвата, която остава влажна твърде дълго и мирише на кисело“, от друга страна, са признак за уплътнена смес.

Ако забележите кафяви връхчета по листата, това също може да е признак за деградирала почва, казва Щайнкопф.

Как да пресаждате

Пресаждането е сравнително лесно. Ако растението ви е с корени, ще му е необходим малко по-голям съд; ако не е, можете да го поставите обратно в същата саксия с прясна почва.

Изберете саксия. Изберете нов контейнер, който е с 2,5 до 5 см по-широк от сегашния. Уверете се, че има дренажни отвори!

Изберете смес за саксии . Прясна смес за саксии е от съществено значение. Сингх препоръчва ефирна, добре дренирана смес за вътрешни растения.

Внимателно извадете растението от стария му контейнер. „Наклонете саксията и издърпайте растението навън, като придържате основата на стъблата“, казва Сингх. „Ако е заседнало, стиснете стените на саксията или разхлабете краищата.“

Подрежете всички кашави или миришещи корени с ножица.

Добавете почва в новата саксия. „Растението трябва да се намира на същата дълбочина, както преди“, казва Сингх.

Напълнете около кореновата бала със смес . „Притиснете леко, за да отстраните големите въздушни джобове“, казва Сингх.

Инструкции за грижа

Веднага след пресаждането, и двамата експерти препоръчват да поливате вашата миролюбива лилия, за да уталожите почвата. Правете това, докато не видите вода да се оттича от дъното на саксията. Винаги изливайте застоялата вода в чинийката отдолу.

След това дръжте вашата миролюбива лилия на ярка, непряка светлина в продължение на две до три седмици. Уверете се, че избягвате силна слънчева светлина. „Не торете в продължение на четири до шест седмици, за да избегнете изгаряне на възстановяващите се корени“, казва Сингх. „Леко увисване за няколко дни може да е нормално.“