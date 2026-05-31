"Била е застрашена държавна конструкция": Майката на Калушев проговори за първи път за "сценария" "Петрохан"

Сценарий. Публична невероятна екзекуция. Така определи Стела Майсторова, майка на Ивайло Калушев, случаят "Петрохан".

Тя говори за първи път публично по темата, но не пожела да бъде интервюирана, а поиска 7 минути, за да прочете позицията си без да бъде прекъсвана.

Майсторова обяви, че е говорила с човек от службите, който й е казал, че за да се стигне до такава екзекуция, е била застрашена държавна конструкция.

Разследващите от първия час налагат само една версия, при очевидни фактологически разминавания с техния сценарий, коментира тя.

"Набирах сили и реших, че е крайно време да проговоря, защото цели 4 месеца ние живеем в някакъв кошмар", допълни майката на Калушев пред бТВ.

Тя поясни, че не е имало никакви индикации от страна на сина й нито за склонност към самоубийство, нито за това, че може да се страхува за живота си. Тя уточни, че той и приближените им просто са имали проблеми през последните години с проверки от страна на институциите.

Калушев не е убиецът

"Измислиха 7 февруари като дата на смъртта на Иво Калушев, в което аз леко се съмнявам. Няма точност кога точно те са починали", заяви тя.

Майсторова уточни, че на 2 февруари в дома й са нахлули повече от 10 полицаи, разпитвали са съседите и са говорили упорито за "самоубийците от Петрохан". Със съпруга й били качени в полицейска кола и закарани в следствието.

Тя отхвърли всички версии за убийство от страна на сина й.

"Иво не може да посегне на най-любимите си същества", категорична беше майката.

Тя допълни, че Калушев е планирал да посочи Николай и Александър за свои наследници и затова е абсурдна идеята, че той ще посегне именно на тях.

Майсторова отхвърли и твърденията за сериозни имоти и суми, притежавани от Калушев. По думите й той е имал само една банкова сметка, с парите от която не е можел да преживее и 1 месец. По отношение на имотите пък е имал само хижата и селска къща.

Според нея намерените тетрадки в хижа "Петрохан" не са на Калушев, защото тя не разпознава почерка му.

Също така никой официално не я е уведомил за смъртта на сина й. Ако нямаше медии, аз просто нямаше да знам дори за това, заяви Майсторова.

"Институциите ни спъват"

Ралица Асенова - майка на Николай Златков, обяви, че близките имат само "трошици" от информацията по случая.

Източник: БГНЕС

Тя е входирала искане да се свърже с вътрешния министър Иван Демерджиев, защото те като близки на загиналите не могат да достигнат нито до извлечение от сметките им, нито до разпечатка от телефоните им. И от банките, и от мобилните оператори, са получили откази.

Всяка една институция ни спъва по всякакъв начин, заяви тя.

Не ни се дава и балистична експертиза на "Околчица", обяви Асенова.

Тя заяви, че има снимки от анонимен източник, при които се виждат дупки по люка на кемпера. "Как това се връзва с официалната версия. Нещо не е както трябва с официалната версия с тези много дупки и този напукан люк", добави майката на Николай.