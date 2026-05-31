"Била е застрашена държавна конструкция": Майката на Калушев проговори за първи път за "сценария" "Петрохан"

31 май 2026, 9:45 часа 1029 прочитания 0 коментара
Сценарий. Публична невероятна екзекуция. Така определи Стела Майсторова, майка на Ивайло Калушев, случаят "Петрохан".

Тя говори за първи път публично по темата, но не пожела да бъде интервюирана, а поиска 7 минути, за да прочете позицията си без да бъде прекъсвана.

Майсторова обяви, че е говорила с човек от службите, който й е казал, че за да се стигне до такава екзекуция, е била застрашена държавна конструкция.

Разследващите от първия час налагат само една версия, при очевидни фактологически разминавания с техния сценарий, коментира тя.

"Набирах сили и реших, че е крайно време да проговоря, защото цели 4 месеца ние живеем в някакъв кошмар", допълни майката на Калушев пред бТВ.

Тя поясни, че не е имало никакви индикации от страна на сина й нито за склонност към самоубийство, нито за това, че може да се страхува за живота си. Тя уточни, че той и приближените им просто са имали проблеми през последните години с проверки от страна на институциите.

Калушев не е убиецът

"Измислиха 7 февруари като дата на смъртта на Иво Калушев, в което аз леко се съмнявам. Няма точност кога точно те са починали", заяви тя.

Майсторова уточни, че на 2 февруари в дома й са нахлули повече от 10 полицаи, разпитвали са съседите и са говорили упорито за "самоубийците от Петрохан". Със съпруга й били качени в полицейска кола и закарани в следствието.

Тя отхвърли всички версии за убийство от страна на сина й.

"Иво не може да посегне на най-любимите си същества", категорична беше майката.

Тя допълни, че Калушев е планирал да посочи Николай и Александър за свои наследници и затова е абсурдна идеята, че той ще посегне именно на тях.

Майсторова отхвърли и твърденията за сериозни имоти и суми, притежавани от Калушев. По думите й той е имал само една банкова сметка, с парите от която не е можел да преживее и 1 месец. По отношение на имотите пък е имал само хижата и селска къща.

Според нея намерените тетрадки в хижа "Петрохан" не са на Калушев, защото тя не разпознава почерка му.

Също така никой официално не я е уведомил за смъртта на сина й. Ако нямаше медии, аз просто нямаше да знам дори за това, заяви Майсторова.

"Институциите ни спъват"

Ралица Асенова - майка на Николай Златков, обяви, че близките имат само "трошици" от информацията по случая.

Тя е входирала искане да се свърже с вътрешния министър Иван Демерджиев, защото те като близки на загиналите не могат да достигнат нито до извлечение от сметките им, нито до разпечатка от телефоните им. И от банките, и от мобилните оператори, са получили откази.

Всяка една институция ни спъва по всякакъв начин, заяви тя.

Не ни се дава и балистична експертиза на "Околчица", обяви Асенова.

Тя заяви, че има снимки от анонимен източник, при които се виждат дупки по люка на кемпера. "Как това се връзва с официалната версия. Нещо не е както трябва с официалната версия с тези много дупки и този напукан люк", добави майката на Николай.

