"Не трябваше да сме в Иран": Тръмп го каза и поиска още от сегашната договорка за мир (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е прегледал подробно проект за ядрено споразумение с Иран, който му е представен от отговорните от страна на САЩ за преговорите с Техеран и е поискал да бъдат нанесени някои промени, преди да я одобри. Ревизиите се фокусират главно върху по-строги условия за боравене с обогатения уран на Иран и по-ясен текст относно Ормузкия проток. Американските представители очакват Иран да отговори на поисканите от Тръмп промени в рамките на няколко дни, съобщава изданието Axios.
Новината дойде на фона на специално излъчен материал от Иранската държавна телевизия за преговорите за споразумение за минимум по-дълго примирие. Според материала, засега проектът за споразумение предвижда Иран да има по-голям контрол върху корабоплаването през Ормузкия проток отпреди войната, включително Техеран да може да класифицира, инспектира и потенциално да ограничава преминаването на кораби през пролива, които счита за заплаха. Отделно, в проекта е предвидено САЩ да позволят размразяване на 12 млрд. долара ирански активи в чужбина в рамките на 60 дни - по оценки на западни медии зад граница има замразени ирански активи за поне 100 млрд. долара, но е трудно да се каже колко са точно, има анализи, които сочат много повече.
Изрично в материала на иранската телевизия е подчертано, че тази рамка не е окончателна и преговорите продължават.
An Iranian state media report says that a still-unofficial draft understanding between Iran and the U.S. would give Iran greater control over shipping through the Strait of Hormuz, including the ability to classify, inspect, and potentially restrict vessels it deems threatening.… pic.twitter.com/2FZzsGs2yF— Clash Report (@clashreport) May 30, 2026
Още: Неофициално: САЩ и Иран са се договорили за 60-дневно удължаване на мирното споразумение (ВИДЕО)
Тръмп пак говори
"Не трябваше да бъдем в Иран", призна американският президент в интервю пред Fox News, но се оправда, че ако миналото лято американски стратегически бомбардировачи не били ударили ядрени обекти в Иран, сега Ислямската република щяла да има ядрено оръжие и нямало вероятно да го има Близкия изток, Израел със сигурност нямало да го има:
Trump:— Clash Report (@clashreport) May 31, 2026
We shouldn't have been in Iran but...pic.twitter.com/EK7Y7oZ8MH
Отделно Тръмп пак се "наду", че САЩ победили безапелационно Иран. Трябвало сега да се случат две неща - Ормузкият проток да се отвори и Иран да няма ядрено оръжие. Отделно той се изфука, че САЩ добивали повече петрол от Саудитска Арабия и САЩ заедно:
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) May 31, 2026
Look, two things: the strait has to be open immediately and has to be free, no tolls.
And number two is they can't have a nuclear weapon. That's all there is; it's very simple. Then we're going to get out of there.pic.twitter.com/piRYv9YsJc
"Иран е в много лоша позиция - "фалшивите медии" са най-големият им актив" - друг знаков цитат на Тръмп, който сега определи режимът в Иран като "много по-разумен" и продължи с нападки за The New York Times и какво би написала медията ако Иран се предаде безусловно:
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) May 31, 2026
Iran is in a very bad position; the fake news is probably their biggest asset.pic.twitter.com/VOVeyqeLS6
Още: Защо се бави мирът с Иран? Моджтаба Хаменей ползва най-старата поща на света