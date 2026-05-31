"Не трябваше да сме в Иран": Тръмп го каза и поиска още от сегашната договорка за мир (ВИДЕО)

31 май 2026, 8:25 часа 617 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп е прегледал подробно проект за ядрено споразумение с Иран, който му е представен от отговорните от страна на САЩ за преговорите с Техеран и е поискал да бъдат нанесени някои промени, преди да я одобри.  Ревизиите се фокусират главно върху по-строги условия за боравене с обогатения уран на Иран и по-ясен текст относно Ормузкия проток. Американските представители очакват Иран да отговори на поисканите от Тръмп промени в рамките на няколко дни, съобщава изданието Axios.

Новината дойде на фона на специално излъчен материал от Иранската държавна телевизия за преговорите за споразумение за минимум по-дълго примирие. Според материала, засега проектът за споразумение предвижда Иран да има по-голям контрол върху корабоплаването през Ормузкия проток отпреди войната, включително Техеран да може да класифицира, инспектира и потенциално да ограничава преминаването на кораби през пролива, които счита за заплаха. Отделно, в проекта е предвидено САЩ да позволят размразяване на 12 млрд. долара ирански активи в чужбина в рамките на 60 дни - по оценки на западни медии зад граница има замразени ирански активи за поне 100 млрд. долара, но е трудно да се каже колко са точно, има анализи, които сочат много повече.

Изрично в материала на иранската телевизия е подчертано, че тази рамка не е окончателна и преговорите продължават.

Тръмп пак говори

"Не трябваше да бъдем в Иран", призна американският президент в интервю пред Fox News, но се оправда, че ако миналото лято американски стратегически бомбардировачи не били ударили ядрени обекти в Иран, сега Ислямската република щяла да има ядрено оръжие и нямало вероятно да го има Близкия изток, Израел със сигурност нямало да го има:

Отделно Тръмп пак се "наду", че САЩ победили безапелационно Иран. Трябвало сега да се случат две неща - Ормузкият проток да се отвори и Иран да няма ядрено оръжие. Отделно той се изфука, че САЩ добивали повече петрол от Саудитска Арабия и САЩ заедно:

"Иран е в много лоша позиция - "фалшивите медии" са най-големият им актив" - друг знаков цитат на Тръмп, който сега определи режимът в Иран като "много по-разумен" и продължи с нападки за The New York Times и какво би написала медията ако Иран се предаде безусловно:

Ивайло Ачев
