"Искат сделка и отваряне на Ормузкия проток": Джей Ди Ванс посочи спорните теми с Иран (ВИДЕА)

29 май 2026, 11:14 часа 600 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мисля, че иранците искат сделка и искат да отворят Ормузкия проток. Ние искаме те да отворят Ормузкия проток. Има няколко въпроса относно ядрената програма и въпросът за обогатяването на уран. Това заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. По думите му САЩ и Иран са постигнали „значителен напредък“ към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. „В момента преговаряме по някои формулировки. Постигнахме значителен напредък“, каза Ванс пред журналисти.

"Надяваме се, че ще продължим да напредваме и че президентът ще може да одобри споразумението, но, разбира се, това все още предстои да се реши", добави той.

Относно временното прекратяване на огъня, той обясни, че то е много добро, ако се сравни конфликта сега и това, което е било преди пет-шест седмици.

"Ако погледнете какво постигнахме тук, ако приемем, че успеем да постигнем окончателно споразумение, ние отваряме отново Ормузкия проток", добави той.

"Вече унищожихме конвенционалните им военни сили и сме в позиция, в която бихме могли значително да ограничим ядрените им програми – не само по време на мандата на този президент, но и в дългосрочен план. Това е много, много добро нещо за американския народ“, каза Ванс.

Виолета Иванова Редактор
