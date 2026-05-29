"Искат сделка и отваряне на Ормузкия проток": Джей Ди Ванс посочи спорните теми с Иран (ВИДЕА)

Мисля, че иранците искат сделка и искат да отворят Ормузкия проток. Ние искаме те да отворят Ормузкия проток. Има няколко въпроса относно ядрената програма и въпросът за обогатяването на уран. Това заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. По думите му САЩ и Иран са постигнали „значителен напредък“ към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. „В момента преговаряме по някои формулировки. Постигнахме значителен напредък“, каза Ванс пред журналисти.
I think the Iranians want a deal, and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz.
There are a couple of issues regarding the nuclear stuff: the highly enriched stockpile and the question of enrichment.
"Надяваме се, че ще продължим да напредваме и че президентът ще може да одобри споразумението, но, разбира се, това все още предстои да се реши", добави той.
Относно временното прекратяване на огъня, той обясни, че то е много добро, ако се сравни конфликта сега и това, което е било преди пет-шест седмици.
"Ако погледнете какво постигнахме тук, ако приемем, че успеем да постигнем окончателно споразумение, ние отваряме отново Ормузкия проток", добави той.
These ceasefires are always a little messy, and sometimes the guys at the lower level aren't communicating with the guys at the top level.
"Вече унищожихме конвенционалните им военни сили и сме в позиция, в която бихме могли значително да ограничим ядрените им програми – не само по време на мандата на този президент, но и в дългосрочен план. Това е много, много добро нещо за американския народ“, каза Ванс.
If you look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement, we're reopening the Straits of Hormuz.
