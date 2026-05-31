Значи Радев трябва да кърти. Като мен - мач с Кличко, световна отговорност

Думите от заглавието са на най-успешния ни боксьор в тежка категория при професионалистите Кубрат Пулев. Той беше гост в сутрешния неделен блок на БНТ, воден от Георги Любенов.

"Като цяло трябва да се действа, защото отговорността към тях, към всеки един министър, е голяма. България няма време за губене - отиваме под 7 милиона, това е въпрос от националната сигурност", заяви Пулев, според когото ако станем 3-4 милиона, "тогава вече не е държава". "Народът трябва да диша във врата на управляващите", добави Пулев.

Кубрат Пулев уточни и, че няма политически стремежи, но от думите му стана ясно, че е имал предложения и е мислил - преценил е обаче да не влиза в политиката.

