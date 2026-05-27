Нов градски фестивал ДВОРА: Какво да очакваме (пълна програма)

Най-интересните места в София почти никога не са тези, които виждаме постоянно – лъскавите фасади, известните градинки или поредната нашумяла локация, за която всички говорят. Истински специалните кътчета са скритите. Тези, покрай които сме минавали десетки пъти, без дори да подозираме какво се крие зад тях. И търпеливо ни чакат да ги открием.

Точно такова място е ДВОРА. Скрит във вътрешността на бивша тютюнева фабрика в центъра на София, само на метри от Руски паметник, той все още носи индустриалния дух на 40-те години. Днес пък е дом на най-различни бизнеси, които съжителстват в хармония: професионалисти от технологичния сектор и креативните индустрии, хранителни магазини и стоки за дома и други. Подобни места не бива да стоят забравени, а да се превръщат в колоритни пространства за срещи, хубава храна и музика. Места, в които градът оживява (как точно, разказахме ви в това видео.)

Затова ние от Webground/Actualno.com, в колаборация с Влади Герасимов, създадохме ДВОРА. Това е нов градски фестивал, който този уикенд (30 и 31 май, от 12:00 до 22:00 ч.) ще събере музика, храна, артисти, лекции, работилници, култура и всякакви други изненади. Цели два вълшебни пролетни дни, в които различни светове ще се срещнат напълно естествено на едно място. Нека ви разкажем как:

Храна и музика

През двата дни сме подготвили истинска гастрономическа разходка. Очакват те различни кухни и любими градски места – от пица и брънч до азиатска кухня, бургери, мексикански street food, спешълти кафе, десерти, занаятчийски сладолед, пенливо вино и още. За всички кулинарни участници можеш да прочетеш повече ТУК, но те предупреждаваме: ще огладнееш.

DEVIN ще дадат свеж старт на лятото с специални авторски моктейли на Devin Air. Ще можеш да опиташ за пръв път екзотични вкусове: Цитрус & Маракуя и Грейпфрут & Праскова. HELL ENERGY ще допълни лятната фестивална атмосфера със свежест и отличителен вкус, а HELL ICE COFFEE ще те посрещне с внимателно подбрани айс кафе напитки – съчетание от характер, баланс и съвременно изживяване. Birra Moretti ще са там с прочутата си италианска бира, направена по автентична рецепта.

Разбира се, като при всеки себеуважаващ се фестивал, и при нас музиката ще е на ниво. Очаквай сцена с изключителни градски артисти, изпълнения на живо и DJ сетове, които постепенно ще превземат двора от следобеда чак до вечерта. В събота музиката ще е в ръцете на DJ Исус, Shosho, Мариан, Amira Azar, Musica Latina, Jazzika, Kiril K & Slavenna, а в неделя за атмосферата ще се грижат Ива пее, Theodora, Димитър Новачков - Faces, Куба + Адел + Вели, Jupiter 7 и Francesca Lombardi. А ако след 22:00 още не ти се прибира, бъди спокоен: и двата дни партито продължава в HyperSpace с Ihou, Shosho, Faris & Sandro.

Aрт пространства и работилници

Ще можеш да се изгубиш и из няколко различни pop-up пространства – книжарницата на The Other Half x МАХАЛА, да разгледаш впечатляващата селекция на TABA Record Store или да се включиш в различни дейности като работилница Не-музеят Пловдив. Ако пък те е грижа за околната среда, споделената работилница „Поправи си сам“ дава шанс на гостите да поработят с ръцете си и да вдъхнат нов живот на употребяваните си вещи, за да се намали излишното потребление на стоки. Подготвили сме и няколко по-различни преживявания за хората, които обичат да откриват нови неща. В зала SALSA CON MIGUEL ще се случи специално Estatic Dance събитие с Pierro & Bunny – където танцът е медитация, освобождаване и начин да се свържеш по-дълбоко със себе си и с другите.

Ако планираш уикенда с деца – спокойно, и за тях сме помислили. ДВОРА ще има детски работилници, различни активности и достатъчно пространство за игра и творчество на воля. Малките посетители ще имат възможност за оцветяване на сладки 3D фигурки, да творят с вълна, да се включат в керамични работилници или просто да рисуват върху платно в арт къта на Sunny Room, докато родителите се насладят на спокойствието. Подготвили сме и изключително интересен уъркшоп за Кокедама: японска техника, при която растение се отглежда в сфера от почва, вместо в стандартна саксия. Освен че е стрaхотно занимание с ръце, уъркшопът напомня, че знанието има нужда не само от контрол, а и от грижа.

А нашите приятели от Yettel.Bulgaria те очакват с вълнуващo преживяване. На ДВОРА те ще представят Digital Scouts – интерактивна инсталация за дигитална безопасност, в която важните онлайн уроци се научават със забавна игра, подходяща за всички възрасти. Ще може да провериш как се ориентираш онлайн, дали разпознаваш фалшиви новини и как пазиш личните си данни. Имаме и добра новина за любителите на скоростите: SUZUKI са подготвили за гостите на ДВОРА атрактивна възможност. Ако сканираш QR кoд на капака на техен автомобил, можеш да спечелиш двудневен тест драйв на новото SUZUKI SWIFT.

Според нас хубавите градски събития трябва да бъдат за всички, включително и за животните. Затова ДВОРА е pet-friendly и очаква всеки посетител (четирикрак или не) със специална изненада. По време на фестивала илюстраторката Вяра Бояджиева ще рисува домашните ти любимци на живо, а средствата от всяка закупена картина ще отиват в подкрепа на фондацията Every Dog Matters.

Детайлна карта на събитието

Бизнес, идеи и различни каузи

Освен с музика и храна, ДВОРА ще бъде пространство за разговори, идеи и различни каузи. От Малки Зелени Изследователи и Нели от Възможното образование ще говорят на тема "Образование извън рамката" във формат “жива библиотека”, в който родители и преподаватели ще разговарят свободно помежду си. Гост учители от различни образователни направления ще дадат безценни съвети за семействата и ще разкажат, че традиционното училище невинаги е единственият път. Ще има представяне на първия AI гид на София от #soSofia, както и среща с Ratio Forum, посветена на храната като история, култура и памет. А ако искаш интересна поглед върху креативната индустрия, не пропускай лекцията на рекламната агенция &play: The &playstation Job Interview.

Emprove пък ще говорят за силата на изкуството да създава разговори по трудни теми и ще представят проекта „Посока Силна“, който събира истории и творби на жени, преживели насилие. В Resonator Биляна Савова ще води откровен разговор за живота, промяната, страха и вътрешната сила – среща, след която със сигурност си тръгваш по-различен отпреди. А Punkt Studio ще разкажат повече за своята детска книга „Облакът, който остава“: красив проект, който вече е стигнал и до Болонския панаир на детската книга.

С една дума всички бизнеси в ДВОРА участват естествено и заедно създават един жив, шумен и колоритен градски микс, който прави това място толкова специално. И точно това му е най-хубавото – че тук можеш просто да дойдеш без особен план, да се загубиш между музика, храна и хора и накрая да си тръгнеш доволен, че си открил едно от онези скрити кътчета, които правят града хиляди пъти по-интересен.

Нов градски фестивал: ДВОРА се осъществява с любезната подкрепа на DEVIN, Birra Moretti, Yettel, SUZUKI и Hell/Xixo.

Дата: 30-31 май

Час: 12:00 - 22:00 ч.

Вход: СВОБОДЕН