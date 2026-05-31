Божурище аплодира своите учители и лекари, докато празнува красотата на божура

Втората вечер от "Празника на божура и цветята" в град Божурище премина с много настроение, емоции и богата празнична програма, събирайки жителите и гостите на централния площад "Свети Георги Победоносец".

Началото на вечерта бе поставено от талантливите деца на ДГ „Буратино“ и ДГ „Детелина“, които изпълниха сцената с песни, танци и много усмивки. Специален интерес предизвикаха китайските художествени работилници, организирани съвместно с Институт „Конфуций“ – София. Малки и големи имаха възможност да се докоснат до традиционната китайска култура чрез калиграфия, изрязване на хартия, оцветяване на божури и маски от пекинската опера, както и да се снимат в традиционни китайски костюми.

На сцената приветствия към жителите и гостите отправиха Аксиния Колева и проф. Чън Ин от Институт „Конфуций“ – София, които подчертаха значението на културния обмен, приятелството и сътрудничеството между народите.

"В своето празнично слово поздравих всички присъстващи и им благодарих за доверието и подкрепата. Представих част от предстоящите проекти и социални политики на общината, сред които започването на изграждането на новото междублоково пространство зад сцената на централния площад, както и редица социални инициативи в подкрепа на семействата и възрастните хора.

Сред тях са: безплатна млечна кухня за най-малките жители на общината, безплатно столово хранене за учениците от първи до четвърти клас, безплатен социален патронаж и още нови социални мерки, които предстои да бъдат реализирани. Подчертах, че общината ще продължи да работи активно за подобряване качеството на живот на жителите и за разширяване на социалната подкрепа към всички възрастови групи", обобщи кметът Георги Димов.

Специално признание

Особено вълнуващ момент от вечерта бе официалното признание, което Община Божурище отдаде на д-р Людмила Живкова по повод нейния 50-годишен принос към здравеопазването на община Божурище. В знак на благодарност за нейния професионализъм, човечност и всеотдайна грижа към поколения жители на общината, тя бе удостоена с почетна грамота, икона и специално отличие. Церемонията бе посрещната с продължителни аплодисменти от присъстващите, които изразиха своята признателност към един лекар, посветил половин век от живота си на здравето и благополучието на хората в Божурище.

След това се състоя и традиционната церемония „Учител на годината“, по време на която бяха отличени изявени педагози от образователните институции на територията на общината.

С грамоти и плакети за своя професионализъм, всеотдайност и принос към образованието бяха наградени:

🖊️ Весела Михайлова Петкова – старши учител в СУ „Летец Христо Топракчиев“;

🖊️ Винелина Любенова Иванова – учител в начален етап в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

🖊️ Миглена Стефанова Димова – старши учител в ДГ „Буратино“;

🖊️ Мая Радкова Петрова – старши учител в ДГ „Детелина“.

Отличията бяха връчени като признание за техния труд, отдаденост и значим принос към обучението и възпитанието на децата в община Божурище.

Кулминацията на вечерта бе концертът на Деси Слава и Йоргос Адамопулос, които с изпълненията си създадоха неповторима атмосфера и превърнаха площада в истински празник на музиката, емоциите и доброто настроение.

Вечерта завърши с впечатляваща празнична заря, озарила небето над Божурище и поставила красив завършек на още един незабравим ден от „Празника на божура и цветята“.