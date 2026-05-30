Сваленият в Иран F-15 на САЩ е ударен с китайска установка? Иранска ракета рани американци в кувейтска база

Американският изтребител F-15E Strike Eagle, свален над Югозападен Иран в началото на април, 2026 година, вероятно е бил уцелен с ракета от портативна китайска ракетна система (ПЗРК). Това съобщава NBC, като посочва, че информацията е от източници на телевизията. Според материала е възможно Китай да е предоставил на Иран радар за ранно предупреждение с голям обсег YLC-8B, способен да открива стелт самолети и това да е станало още в началото на войната със САЩ и Израел, която започна на 28 февруари, 2026 година - ОЩЕ: Надпревара на живот и смърт: САЩ и Иран търсят американски екипаж от свален изтребител (ВИДЕО)
Все още разследването на случая, който завърши с опасна светкавична спасителна мисия, за да бъде изваден втория американски военен пилот в изтребителя, не е приключило. Самият Тръмп каза, когато това се случи, че изтребителят изглежда е ударен с портативна ракетна установка. Китай официално не признава, че свалянето е дело на китайска установка, а американски разузнавателни данни сочат, че китайците ще доставят нови ПВО системи на Иран в следващите месеци - ОЩЕ: Цената на живота на втория американски пилот от сваления F-15: Унищожени самолети и хеликоптери Black Hawk (ВИДЕО)
Същевременно, американският военен министър Пийт Хегсет предупреди, че САЩ работят да няма китайска доминация в Тихоокеанския регион, но и че американците ще избягват ескалация:
When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup and the expansion of its military activities in the region and beyond.
Междувременно, Bloomberg съобщи, че иранска балистична ракета е успяла да нанесе сериозни щети по два американски дрона MQ-9 Reaper и да рани няколко американски военни, макар че ракетата е била прехваната от кувейтската ПВО. Падащи отломки от прихванатата ракета "Фатех-110" обаче са удариха военновъздушната база "Али Ал Салем", причинявайки леки наранявания на петима американци. Един дрон Reaper е на практика унищожен, а друг е сериозно повреден.
