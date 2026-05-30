Сваленият в Иран F-15 на САЩ е ударен с китайска установка? Иранска ракета рани американци в кувейтска база

Американският изтребител F-15E Strike Eagle, свален над Югозападен Иран в началото на април, 2026 година, вероятно е бил уцелен с ракета от портативна китайска ракетна система (ПЗРК). Това съобщава NBC, като посочва, че информацията е от източници на телевизията. Според материала е възможно Китай да е предоставил на Иран радар за ранно предупреждение с голям обсег YLC-8B, способен да открива стелт самолети и това да е станало още в началото на войната със САЩ и Израел, която започна на 28 февруари, 2026 година - ОЩЕ: Надпревара на живот и смърт: САЩ и Иран търсят американски екипаж от свален изтребител (ВИДЕО)

Все още разследването на случая, който завърши с опасна светкавична спасителна мисия, за да бъде изваден втория американски военен пилот в изтребителя, не е приключило. Самият Тръмп каза, когато това се случи, че изтребителят изглежда е ударен с портативна ракетна установка. Китай официално не признава, че свалянето е дело на китайска установка, а американски разузнавателни данни сочат, че китайците ще доставят нови ПВО системи на Иран в следващите месеци - ОЩЕ: Цената на живота на втория американски пилот от сваления F-15: Унищожени самолети и хеликоптери Black Hawk (ВИДЕО)

Същевременно, американският военен министър Пийт Хегсет предупреди, че САЩ работят да няма китайска доминация в Тихоокеанския регион, но и че американците ще избягват ескалация:

Pete Hegseth:



When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup and the expansion of its military activities in the region and beyond. pic.twitter.com/4IUVM8HKC9 — Clash Report (@clashreport) May 30, 2026

Междувременно, Bloomberg съобщи, че иранска балистична ракета е успяла да нанесе сериозни щети по два американски дрона MQ-9 Reaper и да рани няколко американски военни, макар че ракетата е била прехваната от кувейтската ПВО. Падащи отломки от прихванатата ракета "Фатех-110" обаче са удариха военновъздушната база "Али Ал Салем", причинявайки леки наранявания на петима американци. Един дрон Reaper е на практика унищожен, а друг е сериозно повреден.

Още: От F-15 до „невидимите“ F-35: Колко и какви бойни самолети загубиха САЩ до момента във войната срещу Иран?