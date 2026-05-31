"Да си навият асфалта на руло и да си го приберат": Асфалт по нов път се къса с голи ръце (ВИДЕО)

"Набрахме" си асфалт. Пак - за втора поредна година отчитаме един и същи проблем в Северозапада.

Това съобщиха от екипа на Европейския център за транспортни политики.

"Преди седмица ви показахме път III-306 до Оряхово, който беше фрезован и буквално зарязан така повече от 2 месеца. Освен че хората всеки ден чупят автомобилите си по него, той стои и необезопасен", съобщават от екипа.

Те уточняват, че след тяхната проверка изглежда е имало раздвижване. "И то какво. Въпреки започналото полагане на първия слой (биндер), още отсега личи, че полагането му е некачествено", твърдят от центъра и показват как чисто новият асфалт се премахва с голи ръце с лекота.

"Да си навият асфалта на руло и да си го приберат"

Краде ли се от асфалт, пита Диана Русинова от центъра.

"Много пъти съм чувала различни ръководители на държавни институции да обясняват как ние нямаме право да коментираме състоянието на българските пътища и качеството на извършените строителни дейности по тях. Чувала съм също така да се говори, че ние не сме акредитирани, нямаме методика, нямаме подходящо образование или конкретни знания по отношение на това, което коментираме. Днес задавам само един въпрос: ако ние сме неграмотните, неуките, неакредитираните и тези без методика, някой "разбиращ", "знаещ" и "можещ" ще бъде ли така добър да ми обясни как така за пореден път се натъкваме на асфалт, който се къса с голи ръце?", пита тя

Тя се надява информацията да стигне до арх. Иван Шишков и от Управителния съвет на АПИ, които още в понеделник да поискат оставката на директора на ОПУ – Враца.

"Надявам се също така този "килим от асфалт" между Оряхово и Селановци изпълнителите да бъдат така добри да си го навият на руло и да си го приберат, защото той не става за нищо. В този ред на мисли се надявам и пътят да бъде асфалтиран и оправен най-късно до края на другата седмица, защото никой няма право да тормози и да се подиграва с хората по този начин. За този път се плащат винетки", коментира Русинова.

Тя заяви, че я е срам от хората, които са допуснали това.

"Срам ме е, че в България най-неможещите често си позволяват да определят кой е експерт и кой не е, само защото за пореден път сме ги хванали в крачка да правят пълни глупости по пътищата ни. Тук не става дума за некачествено изпълнение или неволна грешка – това е подигравка с българските граждани и с всеки, който плаща данъци и очаква безопасни пътища", коментира още Русинова.