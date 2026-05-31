Не отговарят на законовите норми: Украински или руски архитекти проектирали къщите в "Баба Алино"

Къщите в местността "Баба Алино" във Варна са проектирани от украински или руски архитекти и работата им не отговаря на нормите в българското законодателство.

Това заяви председателят на Камарата на архитектите във Варна арх. Марин Велчев.

"Онзи ден имахме изнесено заседание на управителния съвет на Камарата в град Варна и посетихме местността "Баба Алино", където видяхме на живо какво се е случило. Според мен постройките не са 104 къщи, както се тиражира масово, а по-скоро има около 104 подобекта вътре в тях", заяви той.

Още: Собствениците в "Баба Алино": Плащаме данъци, а банките по кредитите провериха документите и казаха, че всичко е наред

Той коментира случая на фона на продължаващото разплитане на казуса с незаконния град, след като в събота от ареста бяха освободени тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството.

Несъответствие с изискванията

Велчев обясни, че експертите са се сдобили с чертежи от собственици на обекти, от които се вижда, че са правени от украински или руски архитекти.

"Смея да твърдя, че това, което видяхме, не отговаря на нормите в законодателството, по което ние работим”, категоричен бе Велчев. Според него основният проблем е в драстично намалените отстояния между сградите, което не би минало като норма при официално проектиране и одобряване", заяви той.

Още: "Държавна протекция за къщите на някакви мафиоти": Задочна престрелка между Коцев и Портних за "украинския град"

Архитектът коментира дали това дава основание сградите да бъдат съборени.

"Всеизвестен факт в България е, че много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконните сгради. Предстоят съдебни дела и битки, които ще продължат доста години, като за съжаление това ще бъде на гърба на варненския данъкоплатец", заяви той пред Нова тв.

Арх. Велчев разкри, че Камарата знае за тези строежи още от края на 2024 година, като са сигнализирали народни представители и общински съветници за нарушенията в района, които са започнали първо със сеч на гората. Въпреки разговорите с лица, близки до администрацията, официален отговор така и не е получен, а реакцията на община Варна, според него, е твърдо закъсняла.

Експертът се изказа и по отношение на острите думи на председателя на Експертния съвет по устройство на територията към общината Кристиян Саралиев, който ден по-рано заяви, че градът е тероризиран от архитектурната общност.

Още: Държавата започва пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г.

"Това са абсолютно недопустими думи от общински служител, на когото варненци плащат заплата. Не мога да допусна, че архитектите в град Варна тероризират общината. Ние работим по закон и произвеждаме архитектурни продукти, които трябва да бъдат одобрени", възмути се Велчев.

Велчев прозна по отношение на украинския инвеститор Олег Невзоров, че не го познава лично, но посочи, че фирмата му има и други, напълно легални проекти в града.

"На страницата на община Варна, където е публичният регистър на всички строителни разрешения, видяхме, че тази година има издадено строително разрешение на тази фирма в други имоти, в близост до „Баба Алино”. Виждаме, че фирмата може да работи и по легалния начин", отбеляза Велчев.