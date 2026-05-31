Новият градски фестивал ДВОРА, който спечели сърцата на столичани и гости (ВИДЕО)

Новият културен фестивал ДВОРА, който събира най-доброто от градската култура в София, беше открит вчера, 30 май. В продължение на два дни (30 и 31 май) пространството на ул."20 април" 13 е превърнато в място за срещи между столичани, посетители, артисти, танцьори и най-различни брандове, а в разнообразната програма има по нещо за всеки. От вкусни кулинарни предложения и авторски напитки до джаз изпълнения и творчески работилници за децата.

ДВОРА поставя акцент върху общността и артистичността, давайки сцена на нови таланти и бизнеси. Пространството на ул."20 април" 13 е превърнато в място за обмен на идеи, вдъхновение и споделени преживявания в приятелска атмосфера.

Екипът на Webground/Actualno.com, организатори на ДВОРА, в колаборация с Влади Герасимов, са подготвили допълнителни изненади за гостите. Защото най-важното ще се случва на място - в споделените разговори, в смеха около щандове и в онова вълшебно усещане за принадлежност. С радост ви каним на ДВОРА, където да изживеем заедно два фестивални дни, изпълнени с усмивки, хубава храна и добро настроение.

Локация: ДВОРА (у. "20-ти април” 13, София)

Дата и час: 30-31 май, 12.00-22.00.

ВХОД: СВОБОДЕН.

Нов градски фестивал: ДВОРА се осъществява с любезната подкрепа на DEVIN, Birra Moretti, Yettel, Suzuki и Hell/Xixo.

Повече за фестивала - вижте в репортажа.