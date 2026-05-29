Споразумението със САЩ: Какво иска Иран?

Иранската информационна агенция Fars съобщи подробности за проекта за споразумение между Иран и САЩ. Според информация Техеран очаква незабавно да получи 12 милиарда долара от замразените си активи, държани в чужбина. Също така е представено искането дискусиите за облекчаване на санкциите и ядрената програма на Иран да започнат след прекратяване на огъня в Ливан и частично размразяване на активи.

Меси ли се Си в преговорите: Главен посредник между САЩ и Иран отиде в Китай (ВИДЕО)

Демонтиране на ядрените съоръжения

Споразумението не изисква демонтиране на ядрените съоръжения на Иран, а текстът не съдържа забрана Иран да начислява транзитни такси за кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Според информационната агенция Fars документът е в последния етап на одобрение в Иран.

Още: Рязка промяна на пазарите: Петролът с резултат, невиждан от два месеца

Условията на Тръмп

Припомняме, че на 26 май 2026 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че запасите от обогатен уран на Иран ще бъдат или предадени на САЩ, или унищожени на друго място под надзора на Международната агенция за атомна енергия, на фона на продължаващите преговори за споразумение с Иран.

Тръмп не уточни дали се отнася само до 440 кг високообогатен уран, който Иран притежава, или до целия му запас от обогатен уран, въпреки че според информации американски официални лица са заявили, че целият запас трябва да бъде премахнат.

Още: Иран обяви какво ще е бъдещето с таксите за Ормузкия проток (ВИДЕО)

‼️Details of the Draft Iran–US Agreement Have Emerged



🔵 Tehran is expected to immediately receive $12 billion from its frozen assets held abroad;



🔵 Discussions on sanctions relief and Iran’s nuclear program would begin after a ceasefire in Lebanon and the partial unfreezing… pic.twitter.com/MAYk4rQr1h — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2026

Ирански официални лица подчертаха, че не са склонни да обсъждат ядрения въпрос, докато не започне евентуалното 60-дневно примирие за обсъжданото споразумение. "Ал Арабия" обаче предаде на база свои източници, че Техеран бил готов да изнесе обогатен уран и да го даде на Китай.

Снимки: Getty images

Докато стиска палци на САЩ за Персийския залив: Гърция свали иранска пиеса