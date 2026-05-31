Собствениците в "Баба Алино": Плащаме данъци, а банките по кредитите провериха документите и казаха, че всичко е наред

31 май 2026, 9:56 часа 625 прочитания 0 коментара
Собственици на имоти в т.нар. "незаконен град" край Варна са в безизходица след разкритията за комплекса, тъй като по документи всичко за тях е било изрядно - плащат данъци, такса смет, имат нотариални актове, а банките по кредитите им са проверили имотите.

От седмица насам обаче те не знаят какво да правят и какво ще се случи с имотите им

Едиствено през медиите чуват как институциите си говорят и констатират, че всичко е незаконно, но в същото време от фирмата, от която са купили имотите, към момента нямат отговори.

„От година и осем месеца съм собственик в този комплекс. Плащам си всеки данък, плащам си такса смет, имам всички документи, нотариален акт. Взел съм жилището с ипотечен кредит, банката е проверила всички документи. Щом се е съгласила да отпусне кредит, следователно документите към имота би трябвало да са били валидни“, казва Димитър.

Според него нотариусът не установява никакъв проблем сред документите, предаде бТВ.

За хората всичко е било изрядно

„Как така в общината отиваш да си платиш данъка, те ти вземат парите, а след месец ти казват, че всичко е незаконно? Или отиваш в кадастъра да си извадиш скица и няма никакъв проблем, а сега изведнъж всичко е нелегално и незаконно“, посочва още той.

„Това е документ от общината, че съм платил данъците за последните две години. Тук е нотариалният акт за покупка на недвижим имот“, посочва друг собственик на имот.

„Търсех жилище преди 3 години в района на „Ален мак“, в центъра апартаментите бяха доста скъпи. Много брокери ми казаха, че тук има нов комплекс с добро бъдеще, че ще има добри пътища, магазини и басейни. Помислих, че това е добър шанс“, споделя той.

Когато подписва нотариалния акт, той се среща със съпругата на Олег Невзоров. „Имаше и преводач на български език. Лично не го познавам и не съм го виждал“, разказва мъжът.

„Всичко мина през нотариуса. Смятах, че документите са гаранция, че всичко е наред. Може би съм сгрешил“, допълва той.

„Имам нотариален акт за покупко-продажба на апартамента, нотариален акт за паркомясто и документи за ипотечния кредит, защото взехме жилището с ипотека. Ние не купихме апартамента директно от „Куб“, а от друг собственик. Той го беше купил от „Куб“, а ние го взехме от него“, казва собственичка на имот.

„Получихме българско гражданство след началото на войната в Украйна и дойдохме тук. 3 години живяхме под наем. Продадохме апартамент в Украйна, внесохме парите в банка за първоначална вноска и сега сме много притеснени. Не знаем какво да правим, ако се окаже, че всичко е незаконно“, разказва тя.

„Постоянно идва полиция. Проверяват документите, следят кой влиза и кой излиза. Не допускат работници. Ако има проблем с интернет или друга услуга и извикаме техник, не го пускат“, допълва жената.

Хората са много притеснени, че ако държавата събори построеното, ще останат на улицата.

В понеделник се очаква позиция от „Куб Корпорация“.

Десислава Любомирова
