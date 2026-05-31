"Държавна протекция за къщите на някакви мафиоти": Задочна престрелка между Коцев и Портних за "украинския град"

Възможно е строителният контрол във Варна да се е опитвал да затвори моите очи по случая със строителството на "КУБ" в парк "Баба Алино". Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев. И попитан директно от Георги Любенов в сутрешния неделен блок на БНТ като е знаел всичко, защо не го е разплел, Коцев даде много подробен отговор.

Варненският кмет обясни защо се е случило така, че да има дълго време строителство след достоверни сигнали за незаконно строителство. Накратко – имало пинг-понг между отделни институции. Какво излезе от думите на Коцев:

Първо – на 6 юни, 2024 година са първите сигнали до район "Приморски" и е в техните правомощия да направят проверка. Описани са 11 строежа в "Баба Алино", за които са съставени преписки, че са незаконни.

На 2 февруари вече и РДНСК прави проверка, установява още 4 сгради, за които се правят преписки, че са незаконни.

На 25 март има опит да се влезе от няколко институции в парк "Баба Алино" - служители на "Приморски" и РДНСК, но не само. Обаче охранители са ги заплашили да не влизат без прокурорска, по думите на Коцев, заповед. Служителите поискали помощ от полицията и жандармерията и чак на 27 март с жандармерията общински служители влезли „през някакви процепи, с барети“ да описват какво става. По думите на Коцев, той чак тогава разбрал за размера на проблема, чак тогава институционално нещата стигнали до Варненска голяма община. "Нали разбирате какъв страх има от служители, които явно виждат, че става нещо с някаква държавна протекция", каза Коцев и използва думите "да се описват къщите на някакви мафиоти". Той моментално напомни, че "по медийни публикации" (на разследващия сайт Bird.bg) Олег Невзоров, собственикът на "Корпорация КУБ", е станал защитен свидетел по делото срещу самия Коцев – ОЩЕ: Тайният свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев: Силна миризма на зависимости*

Подозрителни препъникамъни

Благомир Коцев отрече заместникът му Попов да е имал връзка с КУБ и затова да е отишъл на организирана от украинското посолство изложба. И каза, че "доколкото знам" Невзоров е бил в България преди да почне войната в Украйна – първите признаци за строителство в "Баба Алино" са от 2021 година, а от 2023 година има сателитни снимки, показващи леещи се основи.

"Абсолютни глупости, неговите опорки ги знам" - така Благомир Коцев отговори на предшественика си от ГЕРБ Иван Портних, че се опитал да узакони всичко в "Баба Алино" с Общ устройствен план - Портних говори в сутрешния блок на bTV. Става въпрос за линията на урбанизиране по Общия устройствен план на парка – искане и то от инвеститора в парка е внесено в район "Приморски", после обаче планът бил изтеглен от инвеститора, но стигнал и "до кмета". Такъв план не може да узакони строителство, защото няма строителни книжа, а не е влязъл Подробен устройствен план (ПУП) в сила преди да е почнало строителство - ОЩЕ: Картината на "града" в "Баба Алино": Кметът на Варна разказа за грозните детайли

В парк "Баба Алино" има 100 обекта, не 100 сгради – има още инфраструктура, трафопостове и т.н. Общината трябва да събори строителството, което е в нейната категория, но има строителство и за което са отговорни други институции – сигурно ще има обжалвания в съда. "Няма утре да дойдат багерите, но допускам, че ще стигне до събаряне в някакъв момент", каза Коцев.

"Не гледам към националната политика и президентския пост", поясни Коцев и добави, че от варненци зависи ще завърши ли кметския си мандат.

