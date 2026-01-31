Блокада край Телиш, Червен бряг в траур: Има промени в движението (ВИДЕО)

Стотици граждани излязоха на протест в Телиш, след като бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов почина на пътя край плевенското село. Демонстрантите предвиждат пътна блокада на участъка, където загина и 12-годишната Сияна преди 10 месеца. Днес в Червен бряг обявиха и ден на траур. „Успяхме да променим доста неща след смъртта на детето ми, но това е абсолютно недостатъчно. Готови сме на крайни действия, защото тормозът на тировете продължава. Един уважаван лекар загуби живота си по абсолютно безумен начин, както и Сияна. Ще блокираме пътя от 12 часа”, каза бащата на загиналата Сияна – Николай Попов, цитиран от Нова телевизия. Блокадата започна днес по обед. Участници в нея подчертаха, че на пътят - убиец е имало черен лед и че не е бил опесъчен и обработен.

Припомняме исканията на протестиращите: повишаване на контрола, реформа в агенция „Автомобилна администрация”, реформа в МВР, ограничение на средната скорост на камионите до 70 км/ч и ремонт на пътния участък.

Още: 8000 евро и шофьорът, причинил фаталната катастрофата край Телиш, е на свобода

Снимка БГНЕС

„За съжаление, един уважаван човек вече не е сред нас. Искаме да спре смъртта на пътищата заради безотговорността на държавните институции и на шофьорите. От 2007 г. съм кмет, а от 2008 г. изпращам писма, като настоявам да се оправи кръстовището, но няма отговор от властите”, каза кметът на Телиш.

Обходни маршрути

Въведени са обходни маршрути по първокласен път I-3 заради протеста и блокадата в района на разклона за село Телиш. Осигурено е полицейско присъствие за гарантиране на нормалното протичане на мероприятието, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Още: НПО-то на бивш шеф на КАТ критикува силно Васил Терзиев и протеста в Телиш за жертвите на пътя

Предприети са предварителни мерки и са подготвени обходни маршрути и в двете посоки. Движението към София се пренасочва през пътен възел НХК до село Дерманци към автомагистрала “Хемус“.

В посока Плевен – през село Радомирци – Червен бряг – Кнежа по второкласен път до Долни Дъбник и включване в първокласния път, допълни Цветкова.

Тя каза още, че на място са разположени полицейски патрули, които регулират трафика и следят за спазването на реда.

Още: След поредната катасторфа с жертва край Телиш: Протест блокира пътя