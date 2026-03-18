Инспектори, които не могат да работят с лаптоп, и "шофьорски туризъм": Карат курсисти от София на изпити в малки градове

Не се купуват книжки, купуват се изпити. С тази констатация бившият заместник-министър на транспорта Ангел Попов сигнализира за мащабна корупция в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

По думите му системата за контрол е напълно компрометирана.

Така липсата на адекватен контрол води до чувство за безнаказаност сред системните нарушители на пътя, категоричен е Попов, цитиран от Евроком.

"Шофьорски" туризъм с курсовете

Той обясни, че се организира "шофьорски туризъм", при който курсисти от София се транспортират до градове като Кюстендил и Перник, за да положат успешен изпит пред предварително уговорени изпитвачи.

Попов заяви, че изпитващи променят първоначално зададения маршрут на изпита и влизат в територии, които не са им позволени. По думите му това е възможно чрез манипулиране на системата.

"Те манипулират системата и организацията, която трябва да ги контролира, участва в корупцията", добави той.

Експертът даде пример с изпитващ в София, който обаче има учебен център в Кюстендил. На курсистите от София се осигурява транспорт до Кюстендил, където да бъдат изпитани.

По правилник обучението на едно място, но полагането на изпит на друго, не е забранено, уточни Попов.

Той обяви, че тази схема не е била доложена на бившия министър Гроздан Караджов, защото той не е искал да приеме Попов и неговия екип.

Източник: БГНЕС

Технически некомпетентни, но послушни инспектори

По думите му има инспектори, които не могат да работят на лаптоп и не могат да боравят с електронното устройство, на което трябва да напишат дадено наказателно постановление.

На въпрос как такъв служител изобщо функционира и пише докладите си, Попов отговори, че просто не пише.

"Той вегетира. Той има друга задача - да обикаля техническите пунктове, да обикаля автошколите, да казва "Добър ден", "Как сте"", заяви експертът.

Бившият заместник-министър посочи, че инспекторите масово прикриват нарушения срещу подкупи. Сумите за фиктивна проверка варират между 400 и 2000 евро, като потърпевши са предимно по-малките транспортни фирми.

"Миналата седмица чухме запис, от който аз настръхвам. Такава корупция, това не е било. Лицата си казват кой колко е дал и за какво ги е дал. Сумите са сериозни - 400 евро, 1000 евро, 2000 евро, за да не направиш проверката или да я направиш така, че да е угодно и на този, на който правиш проверка, и на себе си лично", заяви той.

Според бившия заместник-министър перспективите за финансово облагодетелстване кара много хора да искат да влязат в системата.

Попов даде пример с човек, който се е явил на конкурс за инспектор в Кюстендил, но се е провалил, а в момента е началник на отдела в Пловдив, и е направил този финансово неизгоден ход, въпреки че официалната му заплата е само 1300 евро.

По отношение на същата мотивация Попов посочи и случай с бивш зам-кмет и настоящ общински съветник, който не иска повече да е такъв, а иска да е шеф на ДАИ.

"Има много кандидати, защото там има корупция и се инкасират огромни средства", коментира още той.