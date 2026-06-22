"БНТ да не се съгласява да взима пари от хазартни фирми": Експерт с апел

"Да не показваме на младите хора, че с едната ръка взимаме парите от рекламата на хазарт, а с другата ръка им забраняваме да играят хазарт." Това призова от ефира на БНР медийният експерт и преподавател доц. Жана Попова.

"Аз виждам изключително много комисии, които се занимават с това колко струват доматите на хората, но всъщност важните комисии са какво правим с децата, защото в ролята си на президент сегашният премиер Румен Радев обяви кампания за борба с вейповете. Тя мина по БНТ и нямаше никакъв ефект. Утре ще има кампании против хазартната зависимост и пак няма да има никакъв ефект", коментира тя.

"Пак сме в началната фаза. Дотук всичко може да е законно, никой не оспорва законността на едно подобно действие да има реклама на хазартни играчи по БНТ. Въпросът е ние така ли си представяме живота", изтъкна Попова. По думите ѝ хазартният бизнес определя изключително силно какво се случва в медиите:

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"Тогава стана ясно, когато направиха промените в Закона за хазарта, че всъщност медиите са много тясно свързани с тази реклама и тяхното съдържание се определя от това. Второ - например ние във Факултета по журналистика произвеждаме кадри, които се занимават с комуникация и една немалка част от нашите студенти изобщо не идват на лекции, плащани през държавния бюджет, защото работят в хазартни фирми - то комуникация, комуникация, ама това ли си представяме, че ще произвеждаме като хора".

Според нея обаче най-големият проблем е заблудата, че децата могат сами да се контролират. Медийният експерт отбеляза, че НАП при нито едно правителство не са съобщили колко глоби са наложили.

Според нея БНТ трябва да се спре подобен тип реклами и да не се съгласява да взима средства от такива фирми.

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"Ние се завъртаме в един кръг, в който СЕМ ни казва - това е работа на НАП - това е така, НАП ни казва - нищо не се нарушава като закон, и топката остава в обществената медия - същата тази медия, която ни казва - младите хора ще ни гледат заради Евровизия, същите хора, които ни казват - младите хора гледат Световното първенство. Нека този път да вземем решенията не защото законът ги казва, а защото е важно. Не мисля, че трябва да чакаме СЕМ. Не мисля, че трябва да чакаме НАП".