Близо 6 млн. броя основни хранителни продукти са закупени от „Кошница с грижа“ в Kaufland от старта на кампанията

Близо 6 млн. броя основни хранителни продукти са закупени от клиентите на Kaufland България от старта на инициативата „Кошница с грижа“, реализирана съвместно с правителството на Република България от 8 юни. Най-купуваният от 30-те продукта с намалени цени е кристалната захар. От началото на кампанията клиентите са закупили над 3 млн. опаковки по 1 кг, като най-голямо е търсенето й в Североизточна България.

В челната петица на най-търсените стоки се нареждат още киселото мляко, хлябът, слънчогледовото олио и свинският бут без кост от витрината с обслужване.

Понижението в цената от 15% обхваща 30 продукта, като най-осезателно е намалението при свинския бут без кост, сиренето, кашкавала и яйцата.

Данните очертават и отчетливи регионални предпочитания в търсенето. В София, в сравнение с останалата част от страната, най-силен е интересът към яйцата, плодовете и зеленчуците, прясното мляко, свежите колбаси и мляното кафе. В Североизточна България най-голямо е търсенето на свински бут без кост, на смесена кайма, на бяло краве сирене, трапезна сол и ориз. Клиентите в Югозападна България купуват най-много слънчогледово олио, хляб, опаковани печива и маргарин.

В Северозападна България сред най-предпочитаните продукти са киселото мляко и слънчогледовото олио, а регионът се нарежда на второ място в страната по покупки на оцет. Югоизточна България се отличава с най-висок интерес към свинския бут без кост, докато пакетираните боб и леща са най-слабо търсените продукти в региона.

С участието си в инициативата Kaufland продължава последователните си усилия да предлага качествени и свежи продукти на достъпни цени и да подкрепя бюджета на българските семейства. Всички продукти могат да бъдат разгледани в сайта на веригата, в актуалната брошура или в програмата за лоялност Kaufland Card XTRA.