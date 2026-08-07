Държавата спира да иска документи, които вече има - готвят се законови промени

Министерството на правосъдието предлага сериозно облекчаване на административните процедури за кандидатите за нотариуси, помощник-нотариуси и частни съдебни изпълнители. Вместо да събират удостоверения и копия на документи, голяма част от информацията вече ще се проверява служебно чрез държавните регистри. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане до 2 септември.

Макар формално проектът да изменя Закона за държавния печат и националното знаме, най-съществените промени са в Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за частните съдебни изпълнители. Още: Радев обяви "качествен скок" в икономиката и инфраструктурата: Какъв е планът на правителството?

По-малко удостоверения, повече служебни проверки

Ако предложенията бъдат приети, кандидатите вече няма да носят редица документи, които държавата така или иначе притежава.

Министерството на правосъдието ще получи безплатен достъп до Националната база данни "Население", откъдето ще проверява служебно данни като гражданство и други обстоятелства, вместо гражданите да представят удостоверения.

Облекчения има и за дипломите. Завършилите право след 1 януари 2012 г. вече няма да бъдат задължени да прилагат копие от дипломата си. Достатъчно ще бъде да посочат нейния номер или електронен идентификатор, след което Министерството ще извърши електронна проверка. Същият режим ще важи и за удостоверенията за признато чуждестранно образование, издадени след април 2009 г.

Отпадат и други документи

Законопроектът предвижда да отпаднат и други изисквания, които според Министерството създават излишна административна тежест. Още: Кабинетът въвежда стотици мерки за намаляване на бюрокрацията в администрацията

При различните процедури вече няма да се изисква повторно представяне на документи, които се съхраняват в Министерството на правосъдието, включително за образование, юридическа правоспособност, трудов стаж и предходни вписвания на помощник-нотариуси по заместване. Премахва се и изискването за документ за месторабота при кандидатстване за нотариус, както и представянето на документ за платена държавна такса в случаите, когато такава реално не се дължи.

В мотивите се посочва, че голяма част от тези документи дублират информация, с която администрацията вече разполага, а повторното им изискване само увеличава разходите и забавя процедурите.

НАП ще подава автоматично информация на съдилищата

Освен административните облекчения законопроектът включва и още една промяна.

Предвижда се Националната агенция за приходите да предоставя автоматично на съдилищата информация за броя на работниците и служителите в предприятия, срещу които се водят производства по стабилизация или несъстоятелност. Данните ще се обменят по електронен път чрез автоматизирана система. Още: Борба с бумащината: Ще изменят над 100 закона, за да облекчат бизнеса и хората

Според мотивите целта не е въвеждането на нов контрол върху бизнеса, а изпълнение на европейските изисквания за събиране на статистика за производствата по несъстоятелност и преструктуриране.

Електронен става и регистърът на държавния печат

Законопроектът урежда и още една техническа промяна - регистърът на актовете, върху които е положен държавният печат, ще се води изцяло в електронна форма, като законът изрично определя какви данни ще съдържа.

От Министерството на правосъдието посочват, че промените са част от по-широка политика за цифровизиране на административните услуги и намаляване на документите, които гражданите трябва да представят пред институциите.