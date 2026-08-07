Престъпна група рекетирала хотели по морето с манипулиране на водомерите: Арестуван е областният координатор на ДПС

Престъпна група, събирала принудително "такса спокойствие" от десетки хотелиери чрез манипулиране на водомерите им.

Днес се проведе заседание на Окръжният съд в Бургас, който трябваше да реши дали да остави в ареста трима от обвиняемите за аферата във ВиК-Бургас - бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и още двама служители. Четвъртият обвиняем – областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков първоначално не беше открит в страната, а по-късно доброволно се предаде на разследващите.

Окръжната прокуратура в Бургас разкри схемата, чрез която хотелиери по Южното Черноморие са били принуждавани да плащат "такса спокойствие", за да не бъдат подлагани на проверки и да не им бъде спирано водоподаването.

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Парите отивали към групата, а не във ВиК-дружеството

Срещу парите водомерите им били манипулирани със специални устройства, така че част от изразходваната вода не била отчитана. Вместо във ВиК-дружеството, част от сумите отивали при замесените в престъпната схема.

"Събирана е такса между 10 000, 20 000, а в някои случаи и до 30 000 лева на хотел", съобщи заместник административният ръководител на прокуратурата Мирослав Илиев. Плащанията са правени ежемесечно или веднъж на сезон.

Таксите били определяни според това колко туристи имал даден хотел. Били монтирани специални съоръжения, които отчитали много по-малко количество вода от това, което изразходвал хотела. Разликата била принудително събирана от участниците в схемата.

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"Ако някой е откажел да плаща, съответно се е правила проверка на техническото средство, установява се, че същото е манипулирано и оттам вече се прави проверка, съставят се констативни протоколи и се искат сумите, които съответния хотел трябва да заплати в двуседмичен срок на ВиК иначе предстои спиране на водата", заяви прокурор Илиев пред БНТ.

Към момента има информация, че са засегнати между 30 и 50 хотела, основно в Слънчев бряг, Несебър и Равда, но се събират данни и за още.

Според държавното обвинение парите са били предавани на областният лидер на ДПС Христо Широков.

"Политическа поръчка срещу ДПС"

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Самият Широков съзря зад акцията политическа поръчка.

"Това са предизборни обещания на управляващата партия, която сега си ги изпълнява - да задържат кметове, областни председатели, всякакъв вид активисти и членове на партия ДПС. Аз съм тук политически, нямам нищо общо с ВиК-Бургас", коментира областният координатор на ДПС в Бургас.

"Аз съм областен председател. При мен в офиса идват страшно много хора с проблеми. Ако искам да ги решавам, на кой да се обадя? Нали трябва да се обадя на някой в ВиК. Нека да дойдат хотелиерите, да ги разпитат и да кажат, че съм съдействал по някакъв начин", допълни Широков.

"Идвам доброволно, защото аз не съм се укривал досега. Бил съм в Турция, защото съм имал уговорени часове за прегледи", допълни той.

"Борбата срещу модела продължава"

"21 дни след операцията на МВР, схемата във ВиК - Бургас официално влезе в съдебната зала. Четирима души вече са с обвинения за организирана престъпна група - сред тях са бившият директор Цветан Мирчев и регионалният лидер на ДПС Христо Широков. Това са същите лица, които задържахме още на 15 юли. Има ясни данни, че милионите, източвани от държавата чрез тази схема, имат конкретен адрес и той води право към Широков. Никой обаче не трябва да се заблуждава, че разследването ще спре дотук. Пътят на парите към политическите върхове тепърва ще бъде изсветлен докрай, а държавата окончателно престава да бъде донор за партийни каси", написа по темата вътрешният министър Демерджиев.

"Очаквам държавното обвинение да защити обществения интерес със същата решителност, с която МВР събра доказателствата. Българските граждани вече не приемат процедурното шикалкавене за валиден отговор. Справедливостта не се измерва в обем на папките, а в крайни, осъдителни присъди. Българите се нагледаха на ПР хватки и демонстративни действия, продиктувани от обществен натиск и търсене на евтин популизъм. Времето на медийните спектакли, които винаги завършват с тишина, приключи. Обществото вече не иска зрелища, а изисква трайно и устойчиво правораздаване. За възстановяването на държавността е от критично значение българската прокуратура най-после да заслужи доверието на гражданите", пише още той.

"Министър-председателят Румен Радев наскоро ясно заяви, че законът не е инструмент за преговори, а единственият стандарт за сигурност. Това е нашето непоколебимо разбиране по този въпрос. Очакваме държавното обвинение да се освободи от сенките на миналото и да защити интереса на нацията със същата решителност, с която работи настоящото правителство. Борбата срещу модела продължава", завърши Демерджиев.