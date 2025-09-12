Побоят над полицейския шеф в Русе: Експерти допускат прикриване на случая

„Още в началото на случая с побоя на полицейския шеф в Русе - старши комисар Николай Кожухаров, се появиха версии, които една след друга бяха разбивани и стана все по-голямо объркването по отношение на официалното представяне на казуса“. Това коментира пред bTV Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба. Още: "МВР да замълчи, защото не овладя кризата в Русе": Бивш министър с критики по Даниел Митов

„Първоначалната реакция на МВР беше пресилена. Прекалено категорично се даваха едни изявления, които впоследствие се оказа, че не отговарят на действителността“, заяви от своя страна Андрей Янкулов, старши правен експерт в „Антикорупционния фонд“.

Гръмко хвърляне и кой удари пръв

Още: Гледат мерките на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе

Той даде пример с „гръмкото хвърляне“ на изказвания като посегателството срещу държавността, при положение че в случая не се касае за инцидент, който се характеризира по такъв начин, а по-скоро става въпрос за битово спречкване. „Това наелектризира общественото мнение“, допълни Янкулов.

На въпрос защо този случай не е отразен в информационния бюлетин на полицията в Русе Бойко Найденов отговори, че не е изготвен, когато е трябвало и трябва да се даде обяснение за това.

Според Янкулов може да се допусне, че случаят е прикрит. „Самият факт, че полицейските служители, дошли на място, не задържат тези лица, за мен издава това, че първоначалната идея е била този инцидент да не види бял свят. Но когато впоследствие нещата са се развили по друг начин заради травмата, която се е появила в по-късен момент, това е нямало как да стане и се е наложило да има реакция срещу случилото се“, коментира Андрей Янкулов.

Още: "МВР се използва с политически цели": Синдикалист подкрепи колегите си за действията им в Русе

По информация на Бойко Найденов не е спазен протокол за действие. „За мен е интересно кой е събрал първите доказателства на място – дали това е бил следовател, или дознател. Има огромно значение, тъй като в този конфликт, след като е замесен служител на МВР, е било необходимо да отиде следовател. Доколкото знам, първите следствени действия са извършени от дознател“, заяви Найденов. Според него задържането на четиримата младежи е недопустимо.

„Няма никакво основание да се предполага, че те ще се укрият. Задържането е най-тежката мярка за неотклонение, с която непрекъснато се злоупотребява“, допълни той.

Според двамата експерти е много важно да се установи кой е посегнал пръв.

Още: "Нападение срещу държавността и пропуски във възпитанието": Синдикатът на МВР за случая в Русе