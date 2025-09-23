Войната в Украйна:

Българин, мобилизиран в Украйна: Радев и външно министерство влязоха в диалог

Президентската институция изпрати писмо до Министерството на външните работи с искане за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Украйна. От "Дондуков" 2 настояват за информация какви действия са предприети от българската дипломация.

По-рано днес председателят на парламентарната комисия за българите в чужбина Стоян Таслаков от проруската партия "Възраждане" разпространи информация за българин с увреждания е бил насилствено мобилизиран от украинските власти. По думите му това е станало въпреки здравословното състояние на мъжа и без никакво уведомяване на българските институции.

Какво се знае за случая

Според близките Киров – син на украинска гражданка – е заминал за Украйна, за да помага на майка си в грижите за възрастната си баба. На 1 септември той е бил задържан от мобилизационни екипи на украинската армия без обяснение и без право на контакт с близките му. Още: Масова мобилизация на до 1 милион жени от септември: Украйна с отговор

Майката незабавно е потърсила съдействие от българския консул в Украйна. Двамата са посетили военния център, където според свидетели Киров е бил отведен. Опитът на дипломата да се легитимира обаче е бил посрещнат с враждебност, твърди Таслаков. Той настоява за спешна реакция от страна на премиера Димитър Желязков и Министерството на външните работи.

Позицията на МВнР

В отговор на запитвания от медиите Министерството на външните работи излезе с официално становище:

"Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация. Министерството на външните работи поддържа активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции. Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права."

