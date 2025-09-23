Тръмп: Европа е виновна, че войната продължава, от ООН получих само счупен ескалатор, климатичните промени са измама (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп произнесе остра реч пред Общото събрание на ООН. В нея той отново атакува европейските държави, миграционната политика, покупките на руски енергийни ресурси и и самото ООН. Тръмп започна речта си с хвалби за постиженията на администрацията си, определяйки Америка като „най-процъфтяващата държава в света“ и говорейки за „златна ера на Америка“. Той дори заяви, че „всеки“ смята, че заслужава Нобеловата награда за мир, но настоя, че истинската награда са милионите спасени животи благодарение на прекратени от него войни.

За санкциите срещу Русия

Тръмп отправи директна критика към европейските държави заради продължаващите покупки на руски петрол и газ, въпреки войната в Украйна. Той каза, че тези сделки трябва да бъдат прекратени незабавно, иначе „всички си губим времето“. Според него Китай и Индия са „основните спонсори“ на войната чрез енергийните си връзки с Москва, но и европейците допринасят. Той предупреди, че САЩ са готови да наложат „много силен нов кръг мита“ срещу Русия, но само ако Европа се присъедини към същите мерки. „Вярвам, че такива санкции ще сложат край на кръвопролитията много бързо, но за да бъдат тези мита ефективни, трябва и всички европейски държави да се присъединят към нас и да предприемат същите мерки“, обяви той. Тръмп повтори, че Русия е трябвало да спечели войната „за три дни“, но все още се бие след 3,5 години.

Trump in New York repeated that Russia was supposed to win the war “in three days” but is still fighting after 3.5 years, blamed NATO countries for still buying Russian oil, called China and India “main sponsors of the war,” demanded Europe join US tariffs if Russia refuses… pic.twitter.com/L8uIQmdKNj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2025

По отношение на миграцията американският президент обвини ООН, че „финансира атака срещу Запада“ чрез паричната помощ за мигранти и че дори подпомага нелегалното влизане на мигранти в САЩ. „Европа пропада заради миграцията“, предупреди той.

"Награда за Хамас"

От трибуната на ООН Тръмп реагира и на решението на няколко европейски държави да признаят Палестина. По думите му, това е „награда за Хамас“ въпреки зверствата и отказа за освобождаване на заложниците. Той призова за незабавно прекратяване на войната в Газа, започване на преговори и освобождаване на всички заложници.

"Най-голямата лъжа за всички времена"

Тръмп нарече твърденията за климатичните промени „най-голямата лъжа на всички времена“ Американският лидер остро критикува ООН и заяви, че въглеродният отпечатък е мит, измислен от хора със злонамерени намерения.

😬Trump called claims about climate change “the greatest lie of all time”



The American leader slammed the UN and said that the carbon footprint is a myth invented by people with malicious intentions... pic.twitter.com/xxDUmxg5gP — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

Критики и за ООН

Речта му съдържаше и саркастични подигравки към самата организация. Тръмп разказа как е попаднал на повреден ескалатор и неработещо аутокю в сградата на ООН, които използва като метафора за институция, която „има огромен потенциал, но дори не се доближава да го реализира“. Според него, всичко, което ООН прави, е да пише „много строги писма“, без да последват реални действия: „Празните думи не спират войни.“

Trump, in his UN General Assembly speech, accused the United Nations of inaction in resolving global conflicts



The US president said that the UN has enormous potential, but right now the organization is inactive and only spends huge amounts of money.



“All I got from the UN was… https://t.co/mX3mXKZqEb pic.twitter.com/Y2otJXGDyP — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

"Всичко, което получих от ООН е ескалатор, който спря нагоре. Ако първата дама не беше в добра форма, щеше да падне, но тя е в страхотна форма. Всъщност и двамата сме в страхотна форма. А после не работеше и аутокюто. Това са двете неща, които съм получил от ООН. Повреден ескалатор и счупено аутокю. Много благодаря. И между другото, вече работи. Благодаря!", заяви Тръмп.

Още: Макрон блокиран на кръстовище в Ню Йорк, полицията го кара да продължи пеша (ВИДЕО)