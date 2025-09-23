Любомир Каримански: Философията на плоския данък все още работи и има какво да се използва от нея

Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ, коментира препоръките на Международния валутен фонд, че фискалната политика на страната ни трябва да бъде затегната. МВФ препоръча страната ни да премине от плосък към прогресивен данък

"Всички са притеснени от разходната политика на правителството, и по-специално от това как разходите нарастват и то с много бърз темп в публичния сектор. От друга страна невъзможността да имитираме дълг на нива, които други европейски страни с много по-висок дълг и дефицит правят в момента. Можем да сравним с Гърция, с Хърватия. Това наистина е притеснително от гледната точка на разходната част в публичния сектор и издръжката. Издръжката нараства толкова много, че наред с основната заплата, която расте в публичния сектор, нараства и цялостната издръжка в пъти спрямо последното десетилетие. Повече от 3,5 пъти нараства, да не кажа и повече. Ние не можем чрез механизмите на бюджета да сложим каквито и да е възпиращи мерки, за да не растат тези публични разходи проциклично", заяви той в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Каримански обясни, че увеличаването на пенсионните вноски означава цялостна реформа на системата. "Ако правим нещо половинчато, което е само на парче, означава, че трансферите няма да намалеят от бюджета към съответните системи, които знаем колко много са увеличени тези трансфери. Трябва първо да ограничим разходната част", обясни още експертът.

Според Каримански плоският данък все още работи. "Философията на плоския данък не е изчерпана и все още работи и има какво да се използва от нея. Важното е ние да можем да направим така, че данъците да бъдат коригирани там, където не работят достатъчно ефективно. Необходимо е да има цялостно преглеждане на данъците от гледна точка на централизиране и децентрализиране на данъчната система. Трябва да обърнем внимание необходимо ли е да има децентрализиране на данъчната система и до каква степен", каза още Любомир Каримански.

